Ubike阿北運動公園打手槍....嚇壞民眾　他辯：只是在抓癢

▲有網友昨天在PTT網站上PO文指稱，桃園市桃園區三民公園竟有變態男騎Ubike時竟當眾掏槍把玩，過程被網友拍下。（圖／翻攝自PTT網站）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友最近在PTT網站上PO文指稱，在桃園區三民運動公園涼亭下看書時遇到變態，看書看到一半發現只要抬頭，停在附近騎Ubike的阿伯就會撇頭，行為很詭異，仔細查看發現他竟然在打手槍，立即拿出手機存證；桃園警分局昨天追查涉案林姓男子到案，林男辯稱「抓癢」，沒想到被一旁民眾拍到自覺無辜，員警則出示相關照片，員警將林男帶回偵訊，依妨害風化罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

網友昨天在PTT網站上發文，桃園區三民公園是市民運動、騎Ubike的熱門地點，也有很多小朋友學直排輪、打籃球，晚上也是很適合吃完飯走走消化地方。自己也很喜歡這個公園，一直也覺得很安全。但昨天白天在三民運動公園涼亭下看書時遇到變態，看書看到一半發現只要抬頭，停在附近騎Ubike的阿伯就會撇頭，他的行為很詭異，仔細查看發現他竟然在打手槍，當下太震驚，立即拿手機快拍照，後來可能看到我拿出手機，同時快速離開。

網友質疑，遇到這樣事後，光天化日之下他可以這樣，那晚上還安全嗎？

▲桃園警分局青溪派出所員警昨天查緝林男到案，辯稱只是在抓癢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局青溪派出所據報後，員警主動追查，昨天查緝到59歲林姓男子到案，林男辯稱，當下只是「抓癢」，沒想到被一旁民眾拍到，自覺很無辜；員警則出示相關照片，林男則無言以對，員警將林男帶回派出所偵訊製作筆錄，全案偵訊後依妨害風化罪嫌函送桃園地檢署偵辦，員警並當場約制林男，爾後不得再有類似行為，違法行為警方將依法究辦。