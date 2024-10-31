康芮侵襲通訊不中斷！數位部供各縣市至少1具低軌衛星　花蓮獲6具

▲強颱康芮侵台，31日一早總統賴清德在行政院長卓榮泰、防災指揮官內政部長劉世芳的陪同下，視察中央災害應變中心，與地方縣市首長連線視導。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陶本和／台北報導

每逢強震或颱風侵襲時，台灣各地難免會面臨通訊中斷的問題；花蓮縣政府先前颱風時，便向中央提出低軌衛星的需求，而面對這次康芮颱風，數位發展部也已調用6具支援。總統賴清德31日視察中央災害應變中心時稱許表示，這次每一縣市至少有1具，要讓大家通訊不中斷。

賴清德上午視察中央災害應變中心時，特別注意到在通訊安全上的預先部署狀況。他表示，上次颱風侵襲時，花蓮縣政府要求低軌道衛星的協助，這次看到數位發展部，每一個縣市都最少有一具低軌道衛星，讓大家通訊不中斷，花蓮縣政府也得到六具的低軌道衛星，可以得到通訊安全。

事實上，低軌衛星的協助在今年4月份時就已開始成為防救災的必要項目之一，當時花蓮因強震造成部分地區的通訊中斷，當時消防署便向數位部請求提供低軌衛星設備投入救災，成為國內首次於災難任務中啟用低軌衛星通訊救災。

時任數位部長唐鳳也曾召開記者會表示，這是第一次低軌衛星用於救災這個用途，而且低軌衛星本來在測試的時候，OneWeb告知的覆蓋範圍其實並沒有完全涵蓋災區，但當時的使用上卻優於預期。