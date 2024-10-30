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國際火線／我川好武！總統大選後會爆發「美國內戰」？

▲▼美國共和黨候選人川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 共和黨總統候選人川普做出勝券在握的手勢。圖為他跟妻子梅蘭妮亞同框。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

美國即將於11月5日舉行總統大選開票，目前已進入最後5天倒數階段。如無重大意外，理論上選舉會出現4種結果：共和黨的川普大勝或以些微之差險勝民主黨對手賀錦麗。不然就是賀錦麗大勝或險勝川普。

此外，還有第5種可能。「選舉人票」制度有很低的機率可能產生一項詭異的結果：兩名候選人得票相同！全美總共有538張選舉人票，是偶數。得票過半數(270張)者勝出。萬一出現269對269平手時，將由眾議院投票決定誰是白宮新主人。

目前眾院由共和黨掌控。但CNN分析指出，今年眾院435席全部改選，民主黨這次只要再增加4席即可翻盤，奪回眾院主導權。若是產生第一或第二種結果(川普當選)，那就阿彌陀佛，天佑美國；這場大選可以平安落幕(至於川普當選後會不會讓美國發生巨變，那是以後的故事)。

▲▼經濟學人：川普當選機率54%。（表／記者張方瑀製）

經濟學人：川普當選機率54%。（表／記者張方瑀製）

若是第三種結果(賀錦麗大勝)，由於形勢比人強，川普在做出相當程度的抵抗後，最終很可能還是會讓步，讓賀錦麗上位(口頭上或許仍然不認輸)。不過發生這種選舉結果的可能性極低，大致上可以不必認真討論。

若是發生最後兩種情況(包括改由民主黨掌控了眾院)，那麼，局面就可能變得十分複雜。大家都知道，川普至今仍未承認自己上次競選連任時選輸了。今年若是以些微之差敗選，他更不會認輸。因為這次若敗選，後果要比上次嚴重得多：目前他身負34項重罪！套一句台灣政壇的老話：「當選過關，落選被關」！川普明年要是當不成總統，等著他的一拖拉庫控罪裡，罪名成立的恐怕不在少數。

所以，只要不是發生第三種结果，不管用什麼手段，這次他都要非贏不可。那麼，他有什麼可以反敗為勝的招數呢？ 用膝蓋想也知道，川普極可能在投票及計票過程中就開始動手腳干預，可能手法之一就像4年前他要求喬治亞州州務卿替他「作票」那樣。至於今年還有沒有發明其他新招數，大家拭目以待。

▲▼ 圖為川普支持者，揮舞美國國旗。（示意圖／達志影像／美聯社）

揮舞著美國國的川普支持者，挺川無悔。（示意圖／達志影像／美聯社）

如果開票完畢，川普以些微票數之差輸了選舉人票，該怎麼辦呢？當然，指控對手「作票」是必要的。然後呢，向法院提「選舉舞弊」訴訟來拖延在國會山莊舉行的選舉計票認證程序。拖延不成，就阻撓，一如2020年1月6日「國會山莊暴動案」的手法一樣。

當年行動失敗，源於諸多因素。其一，那次拜登贏得的選舉人票跟川普有一段不小的差距(306票對232票)，硬要說拜登舞弊作票，難度有點大。何況，許多州是共和黨人執政的，他們的人幹啥要為拜登「作票」？其二，當時主持計票認證程序的副總統潘斯(Mike Pence)，拒絕當「老闆」川普的黑手阻擋認證程序；潘斯的「背叛」重創了川普的政變計畫。

▲▼馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

其三，當時衝進國會山莊的示威者裡缺乏明確的領導人和有效的指揮系統。群龍無首，一盤散沙，結果是一場盲動，毫無建樹。四，參予行動的群眾並未配備足夠數量的有威脅性武器。常言說：「槍桿子裡出政權」。想透過暴力奪權卻沒有槍桿子，豈非笑話？此事發生在允許人民有擁槍權、槍支比冰棒還多的美國，尤其荒唐！

五，川普當時並未具備周密的計畫以及「畢其功於一役」的決心，導致進退失據，態度先硬後軟。正如《每當變幻時》歌詞裡說的：「遇到半點風雨便思退」，白白讓一齣本來讓人驚心動魄的驚悚劇燮成了鬧劇。

今年若是「不幸」以些微之差輸了，川普被迫再度需要「動武」來攫取政權的話，當記取上述教訓。他是有本錢「造反」的。別忘記，美國有不少「挺川」的極右派團體和民兵組織。前者最有名的是「驕傲男孩」(Proud Boys)，後者則有「守誓者」(Oath Keepers)。要讓這些男孩感到驕傲，總該給他們一個「建功立業」的機會吧？

▲▼美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）

美國極右團體「驕傲男孩」(Proud Boys)。（圖／達志影像／美聯社）

川普年輕時唸過軍校，個性又好鬥，基於這次「輸不得」、以及有強大的武力作後盾，很難想像若出現對他不利的第四、第五種選舉結果時，他會排除「動武」這個選項。加上眼前美國社會分裂嚴重，使得2024年大選後會爆發「美國內戰」的說法一直甚囂塵上。

「川軍」一旦發難，在華府直屬於總統拜登的國民警衛軍(National Guard)勢必被迫出動彈壓。屆時，兩軍交戰，會造成什麼結果，讓人難以想像。以上是根據最壞結果推演出來的劇本之一。 天佑美國，當然，大都都不希望這個惡夢不幸成真。

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