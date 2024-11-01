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川普最強助選員！　剖析馬斯克5大催票路數

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克（Elon Musk） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

世界首富馬斯克（Elon Musk）成了共和黨總統候選人川普重返白宮之路上最重要的支持者，這個令人意外的轉折顛覆了原本就已撲朔迷離的選情。

法新社整理出馬斯克運用龐大影響力來幫助川普對戰民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的5個方法。

● 大灑銀彈催票

馬斯克今年7月成立美國「超級政治行動委員會」（Super PAC），主要目的是支持川普競選和「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。

超級政治行動委員會為選舉相關事業籌集競選捐款，過去短短3個月就從馬斯克那裡收到約7500萬美元（約新台幣24億元）資金，接下來可能還會增加。

這個組織展開數項爭議計畫，包括對鼓吹他人簽署支持憲法第一和第二修正案請願書的選民提供現金獎勵。這兩項修正案保護言論自由與擁槍權。

超級政治行動委員會還隨機為搖擺州的請願簽署者提供每日100萬美元的抽獎活動。

這些不尋常的計畫掀起了法律辯論。儘管一些專家認為這些計畫違反美國選舉法禁止花錢鼓勵選民登記的規定，但也有專家堅持其合法性。

● 親自站台助選

有別於多數億萬富翁金主選擇低調支持，馬斯克已成了川普最著名的名人助選員，頻頻在川普的造勢活動上露面。

他初次和川普同台拉票是今年10月6日在賓州巴特勒（Butler），也就是川普7月遇刺未遂的地點。

在這場造勢活動上，馬斯克發表慷慨激昂的演說，警告稱若川普沒有勝選，「這將會是最後一場選舉」，因為民主黨將掌控全國。

馬斯克也獨自舉辦數場市民大會為川普拉票，包括在賓州進行長達3小時的問答，吸引數以千計民眾參與。

▲▼ 川普在紐約造勢，梅蘭妮雅、馬斯克到場支持。（圖／路透）

▲ 川普在紐約造勢，馬斯克（左）到場支持。（圖／路透）

● 削減政府開支

川普承諾將任命馬斯克為新的「政府效率部」（department of government efficiency, DOGE）首長，英文縮寫與馬斯克支持的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin）相同。

這項任命可能會引發重大利益衝突的疑慮，特別是考量到馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）在美國國家航空暨太空總署（NASA）任務中的重要性，以及電動車大廠特斯拉（Tesla）在自駕技術方面對政府監管的依賴。

馬斯克在紐約造勢活動中提議削減兩兆美元的政府年度開支，並建議大幅調整公共服務，包括削減政府退休金及退休人士醫療保健支出。

● X平台右傾？

自從2年前收購社群平台推特（Twitter）並更名為X後，馬斯克就對這個平台展開大刀闊斧的改造。

近日研究指出，X平台上右翼內容能見度有所增加，民主黨和左翼相關貼文的參與度則減少。

「華盛頓郵報」分析顯示，在馬斯克旗下，共和黨相關帳號更頻繁發文，並獲得更多追蹤者。

儘管這可能是因為部分用戶在馬斯克接掌平台後出走，不過演算法調整也可能發揮了作用。

● 不實資訊擴音器

馬斯克利用擁有超過2億粉絲的個人帳號宣傳川普的政見，特別是在移民及跨性別議題上。

他還散布關於投票機造假的陰謀論，這類說法已被拆穿，但可能成為川普敗選後的指控基礎。

「紐約時報」上個月分析馬斯克5天內的X推文，發現在171則貼文中，近1/3含有錯誤資訊或缺乏前因後果。

馬斯克還放大陰謀論，包括指控民主黨為了投票目的而「引入」移民，以及有關海地移民吃寵物貓狗的不實說法。

根據「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的數據，馬斯克在X發布有關美國大選的不實或誤導言論，在今年短短數月內累積近12億次瀏覽量。

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