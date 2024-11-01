重演2020「拜登曲線」翻轉劇情？　賀錦麗提前投票民調大勝

▲拜登2020年在兩個關鍵州靠著提前投票的票數翻轉選情，而相同劇情有望在2024重新上演。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2024年美國大選的提前投票數創下歷史新高，顯示選民對選情的高度關注。由於拜登在2020年大選中有數個州靠提前投票翻轉票數，因此共和黨對提前投票的態度明顯改變，越來越多的共和黨選民參與提前投票。不過根據多個民調顯示，在提前投票的選民中，賀錦麗支持率遠遠贏過川普，也被認為2020年的「拜登曲線」可能再度上演。

《美國廣播公司新聞網》（ABC News）與益普索（Ipsos）、《紐約時報》與錫耶納學院以及CNN等3家的最新全國民調顯示，在已經完成提前投票的選民中，賀錦麗支持率遠遠領先川普，幅度在19至29個百分比之間。其中，《紐約時報》與錫耶納學院的民調顯示賀錦麗以59%領先40%的川普，而《美國廣播公司新聞網》與益普索的結果則是62%對上33%。

▲美國總統大選將於11月5日正式登場。（組圖／達志影像／美聯社）



川普2020年大選時，原本在關鍵的威斯康辛州、密西根州一路領先，但是等到提前投票的票數一次灌入後，他卻遭到反超，被拜登逆轉。其中根據密西根州最大城密爾瓦基公布的提前投票結果，在近17萬張郵寄選票中，拜登的得票率高達84%，獲得14萬3124票，遠遠超過川普的2萬3642票，誇張數字也引發爭議。

由於2020年大選拜登靠著提前投票的票數翻轉選情，而賀錦麗此次也在多個民調中的提前投票中取得較高支持率，因此也讓人懷疑，2020年的「拜登曲線」是否會再次重演。

對此，《華盛頓郵報》專欄作家菲利普·邦普與藍尼·布朗納提醒，不應過度解讀這些數據，2020年是處於歷史性疫情下的「異常選舉」，許多提前投票只是「分流」了原本會在選舉日投票的選民，更重要的是，目前也無法確定提前投票的選民實際支持哪位候選人。

儘管如此，根據多項全國性民調，賀錦麗似乎在選前獲得了顯著領先，這個優勢可能比2016年時的希拉蕊更大。