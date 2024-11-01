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美國大選倒數！　經濟學人預測「川普勝選」狂掃7大搖擺州

▲▼ 美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據《經濟學人》預測，川普勝選的機率更高。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數中，《經濟學人》本周預測結果顯示，共和黨候選人川普（Donald Trump）拿下7大搖擺州，並且大獲全勝的機率最高。

《經濟學人》利用選舉模型，針對美國大選進行1001次模擬，預測2位候選人在各州的選票分布，以及誰更有可能獲勝。整體而言，川普勝選機率高達56%，賀錦麗則是44%。

如果考慮到選票分布，機率最高的情況是，川普橫掃7大搖擺州，再次入主白宮。機率第二高的情況恰好相反，也就是賀錦麗拿下所有搖擺州，成為下一屆總統。機率第三高的情況則是，除了內華達州之外，川普奪得剩下6個搖擺州的支持，複製2016年大選的勝利。

▲▼美國大選倒數！　經濟學人預測「川普勝選」狂掃7大搖擺州。（圖／記者吳美依製表）

搖擺州方面，川普與賀錦麗在賓州的勝選機率皆為89%，顯示對於2名候選人而言，這裡都是本屆大選最重要的一州。賓州有19張候選人票，2016年由川普拿下，2020年由拜登奪回。

此外，2名候選人在喬治亞州的勝選機率，也以72%打成平手。不過，川普更有機會拿下密西根州、威斯康辛州、內華達州，而賀錦麗在北卡州與亞利桑那州的勝算較高。

《經濟學人》指出，儘管大選之夜的焦點，大多集中在7個搖擺州，卻也可能出現令人意外的結果。例如，很少人預料到，印第安那州2008年會支持歐巴馬，也幾乎沒人想到，威斯康辛州2016年會投給川普。

此類意外肯定會讓民調專家更加深思熟慮，甚至改變未來候選人的勝選之路。不過，隨著民調持續緊咬，一切都還沒有定論。

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