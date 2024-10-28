國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

▲《經濟學人》民調，川普當選機率自8月來首度超越賀錦麗。（圖／《周刊王》)

記者朱錦華／特稿

幸運之神比任何情人更容易變心。今年七、八月時，他對共和黨總統候人川普青眼有加。後來，因為拜登形象崩盤，以「代戰公主」身分披掛上陣、代表民主黨參選總統的賀錦麗，由於新鮮感十足，深獲神的喜愛；聲勢一路飆漲，在民調上甚至超越川普。

然而激情是短暫的。當美麗背後的空洞被看穿後，利空出盡，她的選情開始下滑。多項民調顯示：她的支持度已被川普超車。這是無可奈何的事，個人造孽個人擔。這個發展，拜登有責任；賀錦麗自己也有責任。拜登當初為了爭取女性和少數族群選民、以及不想讓副手太強威脅到自己，於是選了個能力平平的賀錦麗。

▲民主黨總統候選人賀錦麗是笑容可掬的空心菜？ （圖／路透）

當時萬萬想想不到的是：由於拜登自己老化及劣化的速度太快，害得他竟然無法競選連任，結果出現美版「換柱事件」：「大笑姑婆」賀錦麗臨危受命，被趕鴨子上架， 從「副婆」變身「正妹」，代表民主黨出馬選總統！

拜支持民主黨的人太過害怕川普再度當選所賜，獲正式提名之初，賀錦麗聲勢飆漲，在民調上一度贏過川普。然而一場場的造勢活動和訪問下來，闡述政策和對當前局勢看法時，內容空洞無物，讓她「空心菜」的本質逐漸暴露無遺。除此之外，她本身的能力也備受質疑。

之前拜登給過她一次「機會」：讓她處理美、墨邊界的非法移民問題；最後卻無功而返，不過這不能完全怪她。大批從邊界越境的非法移民，近代以來，對歷任總統都是棘手問題，賀錦麗解決不了也是意料中事(這項任務彷彿是拜登故意挖洞給她跳)。

▲美國前總統川普強勢回歸。（圖／路透）

賀錦麗本身「沒料」，本來不算是太大的問題，未來只要找對人輔助她即可。只要大家覺得川普夠可怕、只要生活大環境還可以，她是可以勝選的。無奈，偏偏拜登老是扯她後腿。這位腦筋壞掉的老長官先是誘發了俄烏戰爭：催高油價，讓通膨一飆不可收拾，至今仍未完全消歇。接著，拜登又放任以色列的納坦雅胡濫殺巴勒斯坦人，大大激怒了穆斯林和阿拉伯裔選民。關於這兩點，賀錦麗完全無法辯護或是切割。

相對於賀錦麗，川普在商場上打滾多年，又擔任過電視實境秀的主持人，對推銷自己和攻擊對手，經驗老辣；賀錦麗跟他相比，還嫩得很。而且，川普本質是什麼「咖」，大家早已一清二楚。川普很聰明，從8年前首度參選之初就狠話、髒話說盡；違法、丟臉的事也做過不少。俗語說：「死豬不怕滾水燙」。狗屁倒灶的事被爆料多了，大家也就逐漸無感。對他的支持者來說，多幾件對他的形象和人氣也難以再損傷幾分。

▲美國大選倒數10天，川普跟賀錦麗的支持率幾乎打成平手。（圖／記者吳美依製表）

再說，美國人對川普的施政方式和能力也早已熟悉(畢竟他已當過4年總統)。在他執政之初，美國的房價和通膨的確沒有拜登任內大部分時期那麼高，而這正是拜登政府及必需概括承受的賀錦麗的致命傷，也就難怪川普會卯起來猛打經濟議題了。儘管賀錦麗和民主黨人大聲疾呼：川普當選後會變成獨裁者、「希特勒」、會重創美國的民主。但這些抽象的、或許成真的政治預言，跟人民最有切膚之痛的「八肚夭」(肚子餓）問題比起來，民主黨人的呼籲，未免顯得格外的蒼白和軟弱無力。

2024年的美國總統大選，可能是一場選擇自由或是麵包的戰爭。多數美國選民(或者是搖擺州裡的多數選民)會怎麼選，11月5日之後應該可以見分曉。