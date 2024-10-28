　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

《經濟學人》最新民調出爐　川普當選機率自8月來首度超越賀錦麗

《經濟學人》民調，川普當選機率自8月來首度超越賀錦麗。（圖／《周刊王》)

記者朱錦華／特稿

幸運之神比任何情人更容易變心。今年七、八月時，他對共和黨總統候人川普青眼有加。後來，因為拜登形象崩盤，以「代戰公主」身分披掛上陣、代表民主黨參選總統的賀錦麗，由於新鮮感十足，深獲神的喜愛；聲勢一路飆漲，在民調上甚至超越川普。

然而激情是短暫的。當美麗背後的空洞被看穿後，利空出盡，她的選情開始下滑。多項民調顯示：她的支持度已被川普超車。這是無可奈何的事，個人造孽個人擔。這個發展，拜登有責任；賀錦麗自己也有責任。拜登當初為了爭取女性和少數族群選民、以及不想讓副手太強威脅到自己，於是選了個能力平平的賀錦麗。

▲▼民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

民主黨總統候選人賀錦麗是笑容可掬的空心菜？ （圖／路透）

當時萬萬想想不到的是：由於拜登自己老化及劣化的速度太快，害得他竟然無法競選連任，結果出現美版「換柱事件」：「大笑姑婆」賀錦麗臨危受命，被趕鴨子上架， 從「副婆」變身「正妹」，代表民主黨出馬選總統！

拜支持民主黨的人太過害怕川普再度當選所賜，獲正式提名之初，賀錦麗聲勢飆漲，在民調上一度贏過川普。然而一場場的造勢活動和訪問下來，闡述政策和對當前局勢看法時，內容空洞無物，讓她「空心菜」的本質逐漸暴露無遺。除此之外，她本身的能力也備受質疑。

之前拜登給過她一次「機會」：讓她處理美、墨邊界的非法移民問題；最後卻無功而返，不過這不能完全怪她。大批從邊界越境的非法移民，近代以來，對歷任總統都是棘手問題，賀錦麗解決不了也是意料中事(這項任務彷彿是拜登故意挖洞給她跳)。

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

美國前總統川普強勢回歸。（圖／路透）

賀錦麗本身「沒料」，本來不算是太大的問題，未來只要找對人輔助她即可。只要大家覺得川普夠可怕、只要生活大環境還可以，她是可以勝選的。無奈，偏偏拜登老是扯她後腿。這位腦筋壞掉的老長官先是誘發了俄烏戰爭：催高油價，讓通膨一飆不可收拾，至今仍未完全消歇。接著，拜登又放任以色列的納坦雅胡濫殺巴勒斯坦人，大大激怒了穆斯林和阿拉伯裔選民。關於這兩點，賀錦麗完全無法辯護或是切割。

相對於賀錦麗，川普在商場上打滾多年，又擔任過電視實境秀的主持人，對推銷自己和攻擊對手，經驗老辣；賀錦麗跟他相比，還嫩得很。而且，川普本質是什麼「咖」，大家早已一清二楚。川普很聰明，從8年前首度參選之初就狠話、髒話說盡；違法、丟臉的事也做過不少。俗語說：「死豬不怕滾水燙」。狗屁倒灶的事被爆料多了，大家也就逐漸無感。對他的支持者來說，多幾件對他的形象和人氣也難以再損傷幾分。

▲▼美國大選倒數10天「川普勝率走下坡」　2黨氛圍大不同。（圖／記者吳美依製表）

美國大選倒數10天，川普跟賀錦麗的支持率幾乎打成平手。（圖／記者吳美依製表）

再說，美國人對川普的施政方式和能力也早已熟悉(畢竟他已當過4年總統)。在他執政之初，美國的房價和通膨的確沒有拜登任內大部分時期那麼高，而這正是拜登政府及必需概括承受的賀錦麗的致命傷，也就難怪川普會卯起來猛打經濟議題了。儘管賀錦麗和民主黨人大聲疾呼：川普當選後會變成獨裁者、「希特勒」、會重創美國的民主。但這些抽象的、或許成真的政治預言，跟人民最有切膚之痛的「八肚夭」(肚子餓）問題比起來，民主黨人的呼籲，未免顯得格外的蒼白和軟弱無力。

2024年的美國總統大選，可能是一場選擇自由或是麵包的戰爭。多數美國選民(或者是搖擺州裡的多數選民)會怎麼選，11月5日之後應該可以見分曉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／蘋果官網突襲上架新產品！
快訊／新北15歲男學生墜樓！搶救不治
啦啦隊女神「肚內驚見11cm瘤」！IG限動曝焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／迫切的危機：美國民主制度的缺陷與崩潰

國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

國際火線／獨裁者的春天：歡迎光臨威權主義全球化年代

國際火線／人人都愛法西斯，人人心中有川普

國際火線／《諜網迷魂》預言、還是預演了甘迺迪刺殺案？

國際火線／川普的3個靈魂：商人、賭徒、軍人控

國際火線／奇愛博士的憂慮　川普當選之明天過後

泰國6個機場推「刷臉登機」 　國際線最快12月上路

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

桃園女童遭侵犯...嚇到狂抖：他要我脫衣服　熱心運將出手救人

泰國6個機場推「刷臉登機」 　國際線最快12月上路

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實「至少7死 」　市中心成廢墟

國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

德國「性別自決法」11／1上路　柏林已收1200份申請

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

美元優利搶市！中信銀年息最高6.5%　元大銀年底前皆受理

劉嘉玲金句盤點：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你

快訊／桃園恐怖男「當街擄女童侵犯」！法院裁定羈押不禁見

GD上《劉QUIZ》公開回歸新歌！創作靈感靠情傷　曝與太陽超苦練習生時期

板橋電梯急墜2傷！3條鋼索全斷「用手可扭裂」顏長榮：問題滿大的

美唇必備！媚比琳推出辣辣豐唇蜜、克蘭詩黑色美唇油好吸睛

泰國6個機場推「刷臉登機」 　國際線最快12月上路

抽中最高賺逾16萬！3檔抽籤股拼場　順藥最補

愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

女粉周杰倫演唱會現場生了　老公：已取好名字

教練婚前約學員聊天　下秒殺人偷埋法官官邸

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

貝佐斯阻華郵挺賀錦麗　數以千計讀者退訂

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實至少7死

國際火線／當空心菜遇上川普麻辣燙

北韓派兵援俄　北約：普丁已日漸絕望

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

泰國6個主要機場 旅客登機掃臉免登機證

更多熱門

相關新聞

若美中開戰　川普：美國會把中國打到屁滾尿流

若美中開戰　川普：美國會把中國打到屁滾尿流

美國大選倒數9天，共和黨候選人川普27日回到家鄉紐約的麥迪遜廣場花園，舉行投票日前最後一場大型集會，發表大量種族主義、反移民言論，在經濟議題上則承諾減稅、提高薪資。至於外交方面，他駁斥近期一份報告稱美國無法戰勝中國的論點，強調「我們會把他們打得屁滾尿流」。

美媒指中國駭客滲透川普電話　陸：倒打一耙

美媒指中國駭客滲透川普電話　陸：倒打一耙

馬斯克幫川普站台！承諾砍64兆聯邦預算

馬斯克幫川普站台！承諾砍64兆聯邦預算

學者批　川普賀錦麗「錯讀台海局勢」

學者批　川普賀錦麗「錯讀台海局勢」

川普出名「輸不起」　這次再敗會如何？

川普出名「輸不起」　這次再敗會如何？

關鍵字：

2024美國總統大選川普賀錦麗拜登國際火線范斯希特勒

讀者迴響

熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

康芮襲台有望放2天　農民祈禱別來：要割稻了

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

下樓丟垃圾！驚見浪貓趴破床取暖

女友性慾強！他求問：保險套錢怎麼分　

即／威力彩6.31億一注獨得

一旦心寒就不會回頭三大星座！

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面