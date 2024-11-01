誰當選都一樣！　中國關注美國大選「不期待關係改善」

▲美國總統大選下周登場，賀錦麗與川普民調依然緊張拉鋸。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選將在11月5日登場，獲勝者可能對美中關係產生全面影響。但CNN指出，儘管中國仍非常關注選情，對於雙邊關係改善，卻不抱持太大希望，因為從中共高層到老百姓都認為，不論是誰當選，美國都將繼續遏制中國。

在中國，選舉新聞經過官媒及社群平台的嚴厲審查，人們一方面更關注「場面」而非「實質內容」，另一方面也認為，不論川普或賀錦麗勝選，美中緊張關係都將持續下去，一部分原因來自中國社會的普遍共識，那就是「美國政府想要限制中國在國際舞台上崛起」，已經成為定局。

因此，儘管美國大選依然占據中國的新聞版面及網路討論，但與過去幾屆相比，人們對於候選人及其政見的興趣，顯然被削弱了。

▲中國社會似乎已經取得共識，那就是不論誰當選，美中關係都不會改善。圖為北京街景。（圖／達志影像／美聯社）



一名網友在微博發文，「誰贏了並不重要。他們對於中國的限制不會鬆綁的。」北京居民李碩（Li Shuo，音譯）受訪時也說，「對於我們普通中國人而言，不論誰成為美國總統，不論是候選人A或候選人B，都是一樣的。」

與此同時，中國人民也正面臨經濟前景黯淡的擔憂。在成長放緩及房地產危機之中，中國很難從嚴格的疫情封控裡，完全恢復過來。

至於北京官媒則把焦點放在美國社會的兩極化與不和諧，例如選民擔憂選後動盪與暴力，甚至有一些輿論提出「美國內戰」的可能性。但CNN認為，在關注國際媒體報導的真實擔憂之際，中國對於美國大選的報導及討論，似乎是為了強調自身政治體制的優越性。