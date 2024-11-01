白宮幫拜登收爛攤！幕僚新聞稿動手「多1撇」　惹怒速記辦公室

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登疑似失言批評「川粉都是垃圾」的風波持續延燒，依據美國2名官員與一份內部電子郵件，白宮新聞官員修改拜登的官方逐字稿。只不過這項舉動令聯邦速記辦公室感到不滿，「這違反流程，損害紀錄完整性，若在語意詮釋方面存在分歧，新聞辦公室可以選擇不公開，但不能擅自修改。」

美聯社等報導，拜登29日參加視訊會議為賀錦麗拉票，也針對喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）宣稱美國領土波多黎各是「漂浮的垃圾島」做出回應，但卻失言脫口「我看到唯一的垃圾就是他（川普）的支持者」，引發共和黨批評。白宮隨後修改逐字稿，暗示拜登指的是辛奇利夫，而非川普支持者；拜登本人也發文澄清，他本意是譴責川普妖魔化拉美裔並不合理，不過為時已晚。

依據白宮官方速記員撰寫的逐字稿，拜登說的是「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者」；但白宮新聞辦公室公布的文字紀錄有微調，在「支持者們」（supporters）這裡加上撇號，變成「支持者的」（supporter's），這讓拜登整句話的意思變成「我看到唯一在外漂浮的垃圾，就是他支持者的言論（supporter’s）」。

美聯社取得的內部電子郵件提到，這是在與總統研議之後，新聞辦公室所做的調整。

但這讓負責記錄總統公開與私人場合言論的速記辦公室感到不滿，稱這違反流程，也損害速記辦公室與新聞辦公室之間的紀錄完整性，「若在語意詮釋方面存在分歧，新聞辦公室可以選擇不公開，但不能擅自修改」，速記辦公室逐字稿已發送給各單位，但內容卻和新聞辦公室的版本不同，「無論多緊急，為了維護逐字稿真實性與合法性，必須遵照流程來請求修改、批准與發布」。