台南市府召開康芮颱風防颱整備會議　黃偉哲要求做好防颱整備戒備

▲台南市長黃偉哲主持召開「康芮颱風台南市政府防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中央氣象署預報指出，颱風康芮從29日開始逐步接近台灣，影響時間將落在30日至11月1日之間，易有強風豪雨發生，市長黃偉哲主持召開「康芮颱風台南市政府防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，加強防颱整備工作，籲請市民隨時注意中央氣象署最新訊息，作好防颱準備。

市長黃偉哲表示，康芮颱風來勢洶洶，請各編組單位務必嚴陣以待，中央氣象署發布陸上颱風警報後，請各單位盡速拆除羅馬旗。對於易致災區域，請區公所隨時注意，應有預防性疏散撤離之準備，並進行收容處所開設事宜；請水利局確認抽水機功能正常，並加強易淹水地區監控，於災害發生時立即處置。

請工務局及其他權管單位應特別加強樹木固定，避免倒伏，並通知營造廠商針對在建工程進行防颱整備工作，以維護市民與交通安全。特別提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，並提供市民領取地點及使用方式等資訊，民眾可預先聯繫所在地區公所了解領取地點及使用方式。

消防局局長李明峯表示，面對康芮颱風可能帶來的致災性風雨，消防局除已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強整備各項防汛救災器材外，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，務必於災害發生第一時間立即出動搶救，守護市民安全。