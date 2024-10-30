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台南新和順清慈宮啟建大型醮典　賴清德贈「澤被兆民」墨寶

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「天下一大事！天下一大事！天下一大事！」，台南市安南區新和順清慈宮代言人張清火，在開廟門向玉皇上帝上香時聽到的聲音，經扶輦召請神明降駕指示，為天下紛爭亂象迭起，將由《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍！而針對廟方要啟動的建醮大典，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安南區新和順清慈宮主供奉清水二祖師，其樓上是供奉玉皇上帝的玉皇宮，廟方的神明代言人，也是總幹事張清火表示，2024年4月7日清晨，他開廟門敬茶奉香，耳邊傳來上中下界玉皇宮主祀玉皇上帝連續三次諭示「天下一大事！天下一大事！天下一大事！」，隨後他將線香插入天公爐之際竟「發爐」，心理感應主祀神明有事要發布，於隔日4月8日晚間扶輦召請神明降駕指示，說是天下紛爭亂象迭起，將由《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍！

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張清火說，大型建醮包括羅天、周天、普天等三個大醮，前後共49天，另加1天的普度，共50天，屬台灣第一大醮。

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

清慈宮雖成立不到20年廟宇，但神蹟不斷，分別被神明指示已辦理過2次的大型建，即2021年的九朝天闕九龍朝會祈安福醮及2014年的九朝通天朝會祈安大醮等，這次羅．周．普天大醮將於2026年1月5日開始共50天，而2024年10月30日召開記者會宣布為此大醮的準備工作開始進行並頒發各建醮委員聘書。

記者會由建醮主委陳忠禕與廟方主委方儷陵共同主持，安南區公所區長魏文貴、民政局專員吳浩遠、市議員黃麗招與立委陳亭妃、市議員郭信良書均蒞臨參與。

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

魏文貴區長表示，廟方的建醮主要是讓台灣平安、風調雨順，公所對於建醮相當支持，且希望借由大型的廟會活動，更能帶動外來人潮的湧入，增加地方經濟繁榮。

▲台南市安南區《上中下界玉皇宮 清慈宮》啟建大型醮典，奉請眾神降臨賜福免除戰爭災禍，總統賴清德也特贈「澤被兆民」墨寶一幅。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張清火表示，以往的建醮服飾，大都以清朝官服為主，這次經神明指示，改為明朝官服，且從一品至七品官服均有，每一級官服的胸前圖案及衣服顏色均有區別，完全按古禮進行。

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