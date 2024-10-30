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康芮直撲「全台風雨時程」一圖看　專家示警：這顆颱風不是鬧著玩！

▲▼天氣 卡努颱風近逼 北台灣強陣風雨 民眾寸步難行傘難撐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲康芮颱風直撲台灣，專家示警「這顆颱風不是鬧著玩的！」（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

強颱康芮直撲台灣，預計暴風圈於今（30）天就會開始進入東半部陸地，各地風雨會轉趨明顯。氣象粉專天氣風險 WeatherRisk以一圖分析全台各地風雨時程，並示警「這顆颱風不是鬧著玩的」，上一顆有這樣的強度、環流大小侵襲台灣的颱風，可能是2015年的蘇迪勒颱風。

粉專指出，康芮颱風預計在周四（31日）中午前後在台東附近登陸，於傍晚前後就會從台灣中部一帶出海，接著加速遠離，周五上半天颱風警報就會陸續解除「來得快去得也快」。而除了康芮已經增強為強烈颱風，其環流也非常廣大，屆時全台風雨都會相當有感。

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▲康芮直撲「全台風雨時程」一圖看！ 專家示警：這顆颱風不是鬧著玩。（圖／取自臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》）

▲一圖秒看全台風雨時程。（圖／取自氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》，點圖可放大

一張圖秒懂各縣市風雨時程，了解各地風雨影響：

1.花蓮、台東：周三晚起風雨逐漸增強，周四上半天颱風登陸前風雨最為劇烈，颱風登陸地點及北側區域，有機會出現超過16級的破壞性強風，山區也會有持續性大雨，是本次颱風最需要嚴防災害發生的地區。

2.宜蘭、基隆東北角：風雨最強的時段在周四整個白天，有持續性的強風驟雨，周四深夜後風雨快速減緩。宜蘭山區累積雨量可能超過1000毫米，嚴防土石災害發生。

3.大台北、桃園：颱風登陸後大台北地區風向轉偏東風，受到基隆河谷的地形作用，有10級以上強陣風，桃園沿海也有持續性強風，另外北部山區也要注意持續性大雨。

4.竹苗中彰投：雨勢不明顯，但周四白天沿海有超過10級強陣風。周四下半天颱風中心出海前後有強風驟雨。

5.雲嘉南高屏：與中部地區相同，周四中午後沿海有強風。周四傍晚颱風出海後南部地區轉偏西南風，有強風驟雨，周五凌晨起緩和。

6.澎湖、金門、馬祖：風勢非常非常大，尤其澎湖有機會出現12級以上陣風，有短暫驟雨。

氣象署預報，今天（30）白天到晚上是康芮颱風接近過程，迎風面降雨達豪雨等級，暴風圈預估明天凌晨觸陸，預計碰觸台東和恆春半島一帶，明天中午前到傍晚從花蓮以南登陸，登陸附近地區可能有強勁風勢，西半部隨著颱風中心到中央山脈以西，中南部雨勢逐漸增多。

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