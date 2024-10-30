4年前輸拜登！最新民調：川普有望攻下3搖擺州　差一步重返白宮

▲ 川普似乎有望拿下賓州。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選進入最後倒數，最新民調顯示，共和黨候選人川普有望翻轉現任總統拜登4年前以微弱優勢取勝的3個搖擺州，讓他獲得255張選舉人票，代表只要再從對手賀錦麗手中攻下另一個搖擺州，即可重返白宮。

CBS-YouGov針對1273名登記選民的調查指出，在拜登2020年以1.17%優勢險勝的賓州，川普、賀錦麗支持度皆為49%，而在獨立選民中，賀錦麗以50%對46%領先川普。但有12%不傾向川普的獨立選民稱仍表示有可能投給他，也有4%不傾向賀錦麗的獨立選民可能投給她。

在有11張選舉人票的亞利桑那州，CNN民調顯示賀錦麗以48%對47%微幅勝過川普，但差距較8月的49%對44%大幅縮減，仍在誤差範圍內。內華達州則正好相反，從賀錦麗領先1%逆轉為川普領先，若維持至投票日，川普將獲得6張選舉人票。這2州都僅有8%選民仍可能改變主意。

值得注意的是，川普選民大多是為支持他而投票，但賀錦麗選民有許多是投「抗議票」（Protest Vote），代表對所有候選人或現行政治體制不滿。內華達州82%、亞利桑那州77%川普支持者表示，他們投票是為了川普，賀錦麗在這2州的忠實支持者則分別僅57%和62%。

回顧2020年，拜登在內華達州和亞利桑那州分別以逾3%及0.3%優勢取勝，但這次2州都有可能倒向共和黨陣營。