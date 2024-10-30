拜登幫倒忙！稱「川粉才是垃圾」挨轟　白宮急澄清

▲在大選前選情緊繃之際，拜登失言引爆風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登29日參加拉美裔倡導組織「拉丁裔投票」（VotoLatino）視訊會議替賀錦麗催票時，提及川普造勢大會上有人稱波多黎各是漂浮垃圾島一事，脫口「我看到的唯一垃圾就是他的支持者」，似乎口誤砲轟川粉是垃圾，引爆爭議。隨後白宮緊急透過聲明澄清。

Pres. Biden on Voto Latino call:



"The only garbage I see floating out there is [Trump's] supporters. His demonization of Latinos is unconscionable and it's un-American." pic.twitter.com/fb5PmOHHK2 — Alex Salvi (@alexsalvinews) October 30, 2024

CNN、國會山莊報等報導，美國喜劇演員辛奇克里夫（Tony Hinchcliffe）27日在紐約麥迪遜花園廣場的川普造勢場合上，稱美國領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發選民反彈。針對此事，拜登說，「就在前幾天，川普造勢場上一名演說者稱波多黎各是『漂浮垃圾島』，在我的家鄉德拉瓦州，他們是善良、正派、值得尊敬的人，我看到的唯一垃圾就是他的支持者，對拉丁裔妖魔化是不合情理的，也很不美國」。

拜登此話一出立刻引爆不滿聲浪，白宮隨即發聲澄清，宣稱拜登口中提到的垃圾，指的是麥迪遜花園廣場造勢場上出現的仇恨言論。拜登後來也在社群媒體X說明，「稍早，我把川普支持者在造勢場上關於波多黎各的仇恨言論稱為垃圾，這是我所能想到的唯一形容詞」。

不過拜登這句話立刻被共和黨陣營拿來大做文章，川普在賓州造勢場合上提到，「哇那真的太糟糕了，居然說出這樣的話」，並把拜登拿來與2016年希拉蕊做比較，當時她聲稱川普支持者有半數是一籃子可悲的人，「我認為垃圾比這個更糟，是吧？」川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）透過聲明提到，拜登與賀錦麗藐視千千萬萬美國支持者，川普將成為所有美國人的總統。