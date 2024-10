拜登幫倒忙！稱「川粉才是垃圾」挨轟　白宮急澄清

▲在大選前選情緊繃之際,拜登失言引爆風波。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登29日參加拉美裔倡導組織「拉丁裔投票」(VotoLatino)視訊會議替賀錦麗催票時,提及川普造勢大會上有人稱波多黎各是漂浮垃圾島一事,脫口「我看到的唯一垃圾就是他的支持者」,似乎口誤砲轟川粉是垃圾,引爆爭議。隨後白宮緊急透過聲明澄清。

Pres. Biden on Voto Latino call: "The only garbage I see floating out there is [Trump's] supporters. His demonization of Latinos is unconscionable and it's un-American." pic.twitter.com/fb5PmOHHK2

CNN、國會山莊報等報導,美國喜劇演員辛奇克里夫(Tony Hinchcliffe)27日在紐約麥迪遜花園廣場的川普造勢場合上,稱美國領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」,引發選民反彈。針對此事,拜登說,「就在前幾天,川普造勢場上一名演說者稱波多黎各是『漂浮垃圾島』,在我的家鄉德拉瓦州,他們是善良、正派、值得尊敬的人,我看到的唯一垃圾就是他的支持者,對拉丁裔妖魔化是不合情理的,也很不美國」。

拜登此話一出立刻引爆不滿聲浪,白宮隨即發聲澄清,宣稱拜登口中提到的垃圾,指的是麥迪遜花園廣場造勢場上出現的仇恨言論。拜登後來也在社群媒體X說明,「稍早,我把川普支持者在造勢場上關於波多黎各的仇恨言論稱為垃圾,這是我所能想到的唯一形容詞」。

不過拜登這句話立刻被共和黨陣營拿來大做文章,川普在賓州造勢場合上提到,「哇那真的太糟糕了,居然說出這樣的話」,並把拜登拿來與2016年希拉蕊做比較,當時她聲稱川普支持者有半數是一籃子可悲的人,「我認為垃圾比這個更糟,是吧?」川普競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)透過聲明提到,拜登與賀錦麗藐視千千萬萬美國支持者,川普將成為所有美國人的總統。

