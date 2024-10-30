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賀錦麗華府造勢重提「國會暴動」　稱川普渴求不受限權力

▲▼ 美國總統大選,賀錦麗,川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗在白宮附近一場戶外集會中發表演說，競選團隊幕僚估計現場吸引逾7萬5000人到場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨對手川普選戰進入最後一週關鍵階段，她今天在華府舉行投入選戰以來最大規模造勢集會，並向數萬民眾警告說川普正在謀求不受約束的權力。

綜合路透社和法新社報導，賀錦麗（Kamala Harris）今晚在白宮附近一場戶外集會中發表演說，競選團隊幕僚估計現場吸引逾7萬5000人到場，地點選在2021年1月6日川普對支持者發表演說的地點，當時大批支持者在川普演說過後攻擊美國國會大廈。

賀錦麗說，「我們都知道川普是怎樣的人」，還說這位前總統派出「武裝暴徒」前往國會大廈，企圖推翻他輸掉2020總統大選的結果。

她說：「這是個不穩定的人，沉迷於復仇、滿懷怨恨，渴求不受約束的權力。」

賀錦麗對著人山人海揮舞著旗幟的支持者說：「但是美國，今晚我在此要說，我們不是這樣的人。」

再過一週，現任副總統賀錦麗即將在近代最難分軒輊且動盪的選舉中與前總統川普對決。

▲▼ 美國總統大選,賀錦麗,川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲再過一週，現任副總統賀錦麗即將在近代最難分軒輊且動盪的選舉中與前總統川普對決。（圖／達志影像／美聯社）

賀錦麗團隊將今天的集會地點選在連接白宮和偌大國家廣場（National Mall）的橢圓形草坪（The Ellipse），試圖直接提醒選民川普2020年在選戰中敗給拜登時製造的混亂。

當時川普在橢圓形草坪發表演說，號召群眾「全力奮戰」，要阻止時任共和黨籍副總統的彭斯（Mike Pence）和國會正式認可川普敗選，隨後數以千計川普支持者衝進國會大廈，導致國會議員們紛紛倉皇逃命，支持者還高呼要「吊死彭斯」。

國會大廈這起騷亂導致4名民眾及一位保衛國會大廈的員警喪命。川普曾表示，若是再度當選總統，他會赦免此事中遭控有罪的逾1500名涉案民眾。

雖然賀錦麗今晚的演說一開始大大奚落川普的行為，不過她很快就把重點拉回詳細說明她要幫助經濟窘困的中產階級美國民眾的計畫。

當她提到共和黨限制墮胎的舉措，並稱政府不應干涉女性身體自主時，贏得現場觀眾的熱烈歡呼。

川普今晚則在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假莊園一屋子支持者面前舉行造勢活動，試圖削弱賀錦麗的聲勢。

他抨擊賀錦麗：「她的訊息充滿了仇恨與分裂。」

賀錦麗7月投入選戰以來，她在路透社/益普索（Reuters/Ipsos）每一份民調都領先川普，不過自從9月底迄今，賀錦麗的領先優勢持續縮小。

路透社/益普索今天公布的民調顯示，賀錦麗在登記選民中的支持率僅以44%對43%微幅領先川普。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）

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