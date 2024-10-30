美選提前投票「票匭掉路中央」　選舉部門認了：裡面有選票

▲邁阿密-戴德郡用於提前投票的票匭掉落馬路中央，內有選票。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選提前投票現正開跑，但佛州28日馬路中央居然有一個掉落的票匭，且內有選票。針對此狀況，當地警方已展開調查。

邁阿密新時報報導，佛州當地居民晚間開車外出時發現，在接近路口的車道上有1個藍色箱子及藍色袋子，箱子上有標註官方選舉資料（OFFICIAL ELECTIONS MATERIALS）以及編號RTN009854，隨後轉交警局。

到了29日，邁阿密-戴德郡選舉部門證實發生人為疏失事件，由於工作人員忘記把車輛後門上鎖，導致密封票匭與密封袋掉在馬路上，票匭內部有這次大選提前投票的選票，所有封條完好無缺，內容物並未遭破壞。不過犯錯的選舉工作人員已經被開除。

在這起事件發生之際，俄勒岡州波特蘭市的投票箱起火，造成3張選票受損，華盛頓州溫哥華市一處投票箱遭人縱火，數百張選票嚴重毀損。