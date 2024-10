美選提前投票「票匭掉路中央」　選舉部門認了：裡面有選票

▲邁阿密-戴德郡用於提前投票的票匭掉落馬路中央,內有選票。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選提前投票現正開跑,但佛州28日馬路中央居然有一個掉落的票匭,且內有選票。針對此狀況,當地警方已展開調查。

邁阿密新時報報導,佛州當地居民晚間開車外出時發現,在接近路口的車道上有1個藍色箱子及藍色袋子,箱子上有標註官方選舉資料(OFFICIAL ELECTIONS MATERIALS)以及編號RTN009854,隨後轉交警局。

到了29日,邁阿密-戴德郡選舉部門證實發生人為疏失事件,由於工作人員忘記把車輛後門上鎖,導致密封票匭與密封袋掉在馬路上,票匭內部有這次大選提前投票的選票,所有封條完好無缺,內容物並未遭破壞。不過犯錯的選舉工作人員已經被開除。

在這起事件發生之際,俄勒岡州波特蘭市的投票箱起火,造成3張選票受損,華盛頓州溫哥華市一處投票箱遭人縱火,數百張選票嚴重毀損。

Last night, an individual came across a box full of ballots and other documents on exit 11 of the Turnpike, at the intersection of 211th St. in Cutler Bay. He immediately picked them up and took them to the police station, where they have been properly secured. No information yet… pic.twitter.com/HQP6glsm9b