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川普將勝選？　雷根前分析師點出4大跡象

▲▼ 美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國大選在即，依據民調，副總統賀錦麗與前總統川普勢均力敵。不過美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安（Craig Keshishian）認為，其實真實選情並沒有那麼接近，因為現階段民調數據沒捕捉到激增的隱性選民，或許川普的支持者非常多。

每日郵報報導，凱希希安以共和黨籍雷根總統1980年壓倒性勝選為例，當時雷根與對手卡特（Jimmy Carter）的民調數據也是勢均力敵，選情同樣膠著，但雷根最終一舉橫掃44州拿下489張選舉人票，普選票也取得10個百分點的優勢，壓倒性擊敗民主黨籍卡特。

▲▼ 美國前總統賓州造勢，現場大批支持者。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統賓州造勢，現場湧入大批支持者。（圖／達志影像／美聯社）

凱希希安指出，其實美國有一群人住在農村郊區，每周工時40小時，搬貨、經營小型企業，這些人的聲音不常被聽到，也不一定每次都會參加選舉，被形容成「沉默的大多數」（The Silent Majority），這些人厭倦通膨、工廠關閉、外交政策失敗、犯罪激增等，屬於無黨派人士或是保守民主黨人，並非典型共和黨人。

在選前一周之際，凱希希安點出4大跡象，認為本屆總統大選可能重演1980年當時的情況。

1.太陽帶（SUN BELT）共和黨浪潮
在拜登賀錦麗政府執政之下，內華達、亞利桑那州處於大規模非法移民影響的最前線，這兩州共和黨選民提前投票的狀況高於民主黨選民，扭轉民主黨的優勢。

2.風災災民
海倫颶風強襲美國造成多州民眾家園被毀，生活大受衝擊，或許會認為如今選舉投票這件事會是受災戶最不關心的事，但事實恰恰相反，北卡羅來納州共和黨人提前投票的人數超越民主黨，鄰近的喬治亞州提早投票的狀況也同樣強勁。

3.關鍵搖擺州戰場賓州
賓州是最難預測分析的州之一，但也很可能是選舉最關鍵的一州，若川普在賓州失利，在取得選舉人票獲勝的這條路會出現嚴重阻礙。目前賓州提前投票的狀況民主黨優於共和黨，但是領先幅度已經沒有4年前那麼多，是個顯著改變。上周，賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）更稱，賓州選民對川普的支持強度令人驚訝。

4.民主黨盟友動搖
密西根州過去是民主黨藍牆，也是阿拉伯裔美國人最集中的地區，但由於現任政府持續支持以色列，如今力挺賀錦麗的態度似乎出現變化；民調顯示，川普在密西根州阿拉伯裔美國選民之中，以46%比42%領先賀錦麗，且非裔、西班牙裔選民也傾向支持川普。另外，佛州邁阿密戴德郡傳統上是民主黨據點，但該郡共和黨人如今在提前投票這一塊領先民主黨近3萬票。

►選前最後一周！　路透民調：賀錦麗「1百分點」領先川普
►美選提前投票「票匭掉路中央」　選舉部門認了：裡面有選票
►《華郵》丟25萬用戶！美選不表態掀「退訂潮」　貝佐斯發聲也沒用

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