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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還原開嗆經發會始末　朱敬一笑稱：被行政院通緝到案

▲中研院院士朱敬一出席賴清德「國家希望工程」國政說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中研院院士朱敬一。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前舉行經濟發展委員會顧問會議，其中，包容成長組的召集人朱敬一，事後偕其他3位顧問林明仁、陳東升、劉錦添，發布聲明點出五大問題，還質疑業界顧問侷限又涉私利，若以此意見當成政策大力推動，將對經濟產生重大傷害。對此，朱今（30日）接受專訪時還原當時狀況，還笑稱當時被行政院「通緝到案」。

網路節目「齊有此理」中午播出朱敬一專訪內容。朱敬一還原當時開會狀況，指三大分組分別提出各組的報告，他就聽到別組的報告，覺得至少有一些覺得需要斟酌，「這些意見你不能說不對，因為從企業家的角度，他就是要替他的企業的利益爭取，這是天經地義的事情」。

朱敬一舉例，比如希望能夠減稅，但是從經濟的角度、從國家的角度，不能每個人都各自說減稅，最後稅不夠怎麼辦？所以就希望有一個機制把各方提出來的意見能有一個綜整。

主持人王時齊追問，提出來這些看法之後，行政院有來聯絡嗎？朱敬一笑說，「我們提出意見之後，我們4個人被通緝去行政院，通緝到案」；他表示，這也是禮貌上應該的，如果有一些委員有意見，那最後就院長說來、再聊聊，「但是反正就是通緝到案，然後跟院長做了溝通」。

至於是否會覺得這種狀況不是初衷？朱敬一說，他們也不是政治高手，你不是玩在裡頭，大家都覺得很辛苦，「但是台灣的媒體生態有不同的光譜，所以我們也不會意外說有人要去操作，那操作就操作」。

朱敬一強調，該講的話還是要講，「我們不可能說講話一點影響都沒有，當然會有影響，但是本於誠意去溝通就是這樣子」。

王時齊接著以近來在核能議題上多次發表與執政黨意見相左的和碩董事長童子賢為例，童子賢時不時出來講這些話，然後被媒體放大，是否會擔心也這樣被政治利用？朱敬一坦言，「當然會有點不舒服啦」，如果只是提意見，然後被放大一百倍、一千倍，當然會不舒服。

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