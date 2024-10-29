葉元之指髮際線高因空氣汙染　卓揆撥頭髮、環境部長曝可能原因

▲國民黨立委葉元之質詢時與閣揆卓榮泰談到髮際線問題。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）前往立法院專題報告「能源配比及電價政策」並備質詢，藍委葉元之質詢時提到，國人髮際線高政府也有責任，研究報告顯示空氣汙染會損害毛囊，「我頭髮掉得多還要被你們立委笑比較老。」對此，卓揆則撥起頭髮，你我生存在同樣的環境中，「我的頭髮就稍微長一點。」環境部長彭啓明也表示，頭髮會掉謠傳是酸雨比較多，跟PM2.5比較沒關係。

葉元之今質詢時指出，貴黨立委許智傑攻擊我髮際線高、看起來比他老，韓國瑜院長認同嗎？卓榮泰院長認同嗎？對此，韓國瑜僅笑回，「我髮際線最高。」卓榮泰則表示，委員青春活力，「我不認同用這樣的評判標準。」

此時葉元之切入正題，他表示，國人髮際線高、掉髮政府也有責任，根據很多研究報告顯示，若空氣有汙染會損害毛囊，報告認為懸浮微粒跟掉髮有關，頭皮細胞暴露在粉塵當中、蛋白質變少就會造成落髮，韓國也有類似研究報告，「我頭髮掉得多還要被你們立委笑比較老。」

卓榮泰則一邊回應一邊撥起自己的頭髮，你我生存在同樣的環境中，我的頭髮就稍微長一點。一旁的環境部長彭啓明也撥了一下頭髮，並表示，報告委員，頭髮會掉謠傳是酸雨比較多，跟PM2.5比較沒關係。

葉元之則續指，很多醫學論文都顯示，空汙會造成許多疾病，而政府報告說空汙排放從2016年到2023年已經減少六成五，但自己跟台電要資料，光是協和電廠，有減少這麼多嗎？且PM2.5各電廠都有上升趨勢。

對此，彭啓明回應，不只能看電廠，要看整個區域面積，這是電廠自己量的。環境部相關測站的，一整個縣市的空品來看，不只是一個電廠的，沒有粉飾太平。

▼行政院長卓榮泰出席立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）