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花蓮預算逾8成隨總預算卡關　綠批傅崐萁帶頭癱瘓審查

▲▼民進黨發言人韓瑩、花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 花蓮篇」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人韓瑩、花蓮縣議員張美慧、林則葹、胡仁順召開「只顧政爭不顧民生 藍白惡卡總預算 - 花蓮篇」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

114年度中央政府總預算案遭在野黨六度杯葛，地方建設也受衝擊，花蓮至少224億元預算卡關。再加上相關基金與計畫型補助，等於佔花蓮縣政府114年度歲入預算八成，民進黨今（30日）由花蓮縣地方民代召開記者會批評，傅崐萁在立法院擔任黨團總召的要職，卻執意於政治鬥爭，置花蓮人的權益於事外，一手喊花蓮需要安全回家的路，一手又帶頭癱瘓預算審查。

民進黨發言人韓瑩強調，民進黨是最照顧花蓮的執政黨，補助款從2016年的132億元，逐年增加至2024年的197億元，八年來比國民黨時期多補助304億元。明年度中央政府補助花蓮總額更是史上最高的224億元，再加上其他補助經費，將占花蓮明年度歲入預算八成。

韓瑩表示，康芮颱風已經在家門口，花蓮最需要的治水防災以及長照育兒預算，甚至是傅崐萁高喊「花蓮人需要一條安全回家的道路」，提升道路安全的經費，仍卡在立法院，花蓮人看得到用不到，呼籲藍白別在忽視人民的需求，將黨意凌駕於民意，以鬥爭換取自身政治利益，儘速讓總預算付委，進行實質審查。

花蓮縣議員張美慧表示，114年度總預算遭藍白聯手六度卡關，身為花蓮地方民代深表遺憾。主導阻擋總預算的是花蓮區域立委傅崐萁總召，傅總召擔任過花蓮縣長，不會不知道中央預算對花蓮的重要性，花蓮自有財源嚴重不足，每年八成以上經費來自中央補助。不審預算、補助款下不來，地方建設無法推動，甚至有許多提升安全性的建設經費若延宕，危害人民生命財產安全，誰要負責？是傅崐萁還是藍白黨團？

張美慧表示，114年度總預算中花蓮交通計畫非常重要，編列近11.1億元的經費，包含國道五號銜接蘇花改、蘇花安和省道公路改善，相關橋樑耐震補強、瓶頸路段改善、橋樑基座增強等，對花蓮很重要。而中央政府協助提升台鐵預警系統，也降低落石造成的災害及改善誤點情況。0918地震造成花蓮南區三座大橋中斷，目前已獲中央全額補助重建，若經費被擋而不到位，發生人命安危誰要負責？

議員胡仁順表示，康芮颱風即將來襲，每當有天災來臨之際，花蓮總是首當其衝，各項災防建設更是花蓮最刻不容緩的項目。但是以傅崐萁為首的國民黨團帶頭在立法院阻擋總預算，置花蓮人的安全於不顧。明年度中央補助地方的經費包含水情監控及強化防汛、治山防災、消防民防災害防治以及危險建築補強等，將近4億元的新興災防經費全部卡關，令人非常擔憂。

胡仁順說，0403的地震造成花蓮非常大的影響，這些災民未來要面對是一段非常漫長的重建之路。目前中央114年的總預算全部卡關的情況下，災民流離失所，重建經費卻備受阻撓，災民有錢拆房子，卻沒有錢看到希望，重新建立起家園。我想大家都還記憶猶新，傅崐萁在天王星倒塌的大樓面前哭著眼淚，請問傅崐萁，這是鱷魚的眼淚嗎? 在立法院跟著藍白阻擋總預算，這樣你有照顧花蓮縣的縣民嗎？照顧鄉親嗎？

胡仁順也表示，除了風災災防措施需持續強化，0403地震災後重建與振興經費，也是花蓮人迫切的需求，更非常仰賴中央挹注的支援。事實上，中央0403賑災復原重建方案上路後，目前已投入花蓮194.95億元，幫助花蓮持續走出震災陰霾，然而後續還有許多重建與振興需要中央持續投入，若明年度總預算持續卡關，恐讓花蓮人生活雪上加霜，呼籲傅崐萁與國民黨莫置花蓮人生死於度外。

議員林則葹則表示，常聽到徐榛蔚縣長掛在嘴邊說的「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，投資孩子的教育，就是為他們贏得未來，114年度花蓮可以直接得到中央教育新增補助部分超過7000多萬，主要用於縮短數位教育落差及增加雙語教學人力質量的提升，這些教育資源的強化，都是花蓮急需拉近與都會孩子的機會，但我們至今未聽到花蓮縣長徐榛蔚為中央補助花蓮預算被阻擋而挺身而出爭取，呼籲徐榛蔚縣長不要為了政治上鬥爭，犠牲花蓮縣民應有的照顧，也才不枉費向縣民自詡為「媽媽縣長」稱號。
 

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