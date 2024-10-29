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檢調追超思案！陳駿季若被起訴　卓榮泰：依法辦理停職

▲農業部部長陳駿季於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲農業部部長陳駿季於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北地檢署追查超思、亮采公司進口雞蛋案，昨以被告身分傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢及現任農業部長陳駿季，事後均請回。針對陳駿季若被起訴，是否須停職？行政院長卓榮泰秒答，「如果政府官員被起訴，內容是相當讓社會矚目的案件，當然必須要依法辦理」。

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告及備詢，國民黨立委張嘉郡質詢時問及農業部長陳駿季，昨天是以什麼身份被傳喚？陳駿季說，因為有人告他，所以是以被告的身份被傳喚。張嘉郡接著問，真的是有人告你嗎？據她所知，是農業部自己移交檢調，檢察官調查後認為有嫌疑才列為被告，這跟按鈴申告是兩回事。

陳駿季說，這是兩回事，但去年8、9月有不少議員提告，昨天約詢應該將近3個小時。張嘉郡接著問，今年7月說過採購雞蛋合法，為何會有人需要交保、還被監察院糾正，在約談時還是堅持全部合法？陳駿季強調，整個採購程序合法，但是有行政瑕疵，監察院有做糾正。

張嘉郡還問，前主委陳吉仲有做過任何指示？陳駿季說，整個過程裡，是符合公務的遊戲規則，至於廠商之間行政單位不可能去調查的部分，才會請檢調單位調查。

隨後張嘉郡問卓榮泰，行政首長被檢察官列為被告，情節相當重大，難道不需要停職嗎？卓榮泰說，政務官員無論用什麼身份因應司法調查，行政團隊所著重的是司法調查能夠清楚告訴社會大眾，這位官員應該身負什麼樣的責任。

張嘉郡質疑，不會產生串證與滅證問題？卓榮泰強調，農業部有部內處理公文的制度，「我在這裡當場要求，部長要全力配合司法調查，對於部內所有任何資料都要完整保留」。

張嘉郡質疑，就算陳駿季不是共犯，難道沒有行政責任？這麼大的案件，身為主委、副主委都不知道，一個科員可以主張幾億的案件？然後簽約、履約的公司都不一樣，「這院長有辦法接受？」

卓榮泰回應，超思蛋的問題從去年發展到今年，都有經過行政院或政府內部調查，「520之後我們看到這樣的調查，沒有啟動新的調查程序，目前階段還是與外界報告的過程」。

張嘉郡追問，假設陳駿季不幸被起訴，需不需要停職？卓榮泰秒答，那就依法辦理（停職），如果政府官員被起訴，內容是相當讓社會矚目的案件，當然必須要依法辦理。

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