「萬寶龍」催生增產奏效　 雲林新生兒今年10月已達目標5000人

▲雲林縣籍民眾只要在2024、2025大小龍年生產者，前3胎即可獲得生育補助6萬元、第4胎起可獲得生育補助13萬元。（圖／網友蘇峯毅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府2024年推出「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍」計畫，提前達到預定1年5000名新生兒目標，第5000名嬰兒10月8日已於麥寮戶政事務所登記，該名嬰兒是第3胎，可領到生育津貼3萬元及新生兒營養禮金3萬元，總計6萬元，另加碼送3大包尿布。

雲林縣去年新生兒創歷年新低，雲林縣政府為因應少子化情形，雲林縣政府於今年龍年及明年小龍年推出「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍計畫」，鼓勵新人努力延續下一代新生命及提供育齡女性凍卵補助，依雲林縣政府統計資料，對比2023年1-9月補助2,380人，2024年截至9月補助已達4,860人，成長率翻倍高達104%，補助金額已高達2億9,902萬元。

雲林縣長張麗善表示，她上任後即自2019年將雲林縣的生育津貼從8000元提高至第一胎1萬元、第二胎以後之新生兒每名補助1萬5千元，2021年再提高第二胎以後每名遞增補助1萬元，但近年來社會環境通膨嚴重，育兒支出增加，導致年輕人因為生活壓力而不願生育，因此希望能給予更多的補助來鼓勵年輕人生育，目標2年新增新生兒1萬人，

對於兒童的照顧是整個社會的共同議題，也是社會的共同責任，為了照顧雲林縣的家庭與兒少，逐步建立完善的福利資源，除了相關的補助提升外，更積極打造友善育兒環境。社會處長林文志表示，政府推出的補助對許多家庭著實是非常直接的減輕許多負擔的幫助，縣府團隊將持續跨局處一起重視少子女化的議題，讓雲林的人口政策能更健全。



處長林文志再次鼓勵雲林縣縣民，萬寶龍計畫補助到2025年12月31日止，歡迎已計畫生育的家庭能在期限內領取補助，也期望刺激及增加本縣縣民生育意願，更甚能催生到2胎至3胎以上，增加雲林縣人口生育率。