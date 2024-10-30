快訊／康芮陸警將擴大　最快明午登陸

▲康芮強度達顛峰。（圖／JMA）



記者陳俊宏／台北報導

陸警區域將擴大！中度颱風康芮進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。氣象署預報員朱美霖表示，颱風影響最劇烈時間為今晚到周五清晨，不排除周四中午前後至傍晚，颱風登陸花蓮以南地區。

►陸上警戒

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台東、恆春半島應嚴加戒備。

►海上警戒

台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖在今早6時40分氣象署記者會指出，隨著颱風逐漸接近，東部、東南部、南部一帶，今天上半天也會進入到警戒區中。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



朱美霖說，以颱風目前速度，時速15公里左右持續往西北移動，周四中午左右就會開始接近台灣東南部陸地，不排除周四中午前後至傍晚，登陸花蓮以南地區，周四傍晚在台灣陸地上，周五清晨就會來到台灣海峽這一帶，因此影響最劇烈時間為今晚到周五清晨。

朱美霖表示，康芮目前強度為中颱上限，近中心風速每秒48公尺，未來接近陸地之前，在結構還沒被地形破壞時，強度大致維持巔峰，甚至不排除還有可能更強一些些，因此要特別留意威脅。

氣象署觀測，颱風過去3小時暴風圈略為擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東及恆春半島將構成威脅。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

