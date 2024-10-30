康芮變強颱！　全台風雨最大時間曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，康芮已於今天上午8時增強為強烈颱風。天氣風險公司天氣分析師李至晟提醒，各地風雨會在周四中午前後登陸時來到最大，目前預測在登陸前，北部、東半部降雨會持續增大；恆春半島、中南部風雨最大的時間，會落在周四下午到周五清晨。

李至晟指出，康芮颱風在過去幾天不斷增強，衛星雲圖上也可以看到大又明顯的颱風眼；預測路徑相比周二沒有太大變化，今天會穩定朝西北移動，暴風圈在今天深夜開始接觸東半部陸地後，很快地周四白天中心登陸東南部到恆春半島，在這之前還有再增強的空間。

▼康芮的颱風眼又大又清晰。（圖／RAMMB）



[廣告]請繼續往下閱讀...

李至晟表示，現在的暴風半徑已經來到300公里，預測全台都可能會進入暴風圈，到了周四晚上中心進入台灣海峽後開始北轉，因為後期速度加快，在周五的台灣各地陸續脫離暴風圈，影響才會逐漸趨緩。

李至晟提到，至於各地天氣方面，在今天主要受到颱風外圍環流的東北風影響，但風速增強，水氣量也變多，雨區會從一早的大台北、宜花擴展到整個北部跟東半部；中南部受到地形阻擋，只會感受到雲量增多，沒有顯著的降雨。

李至晟提醒，各地風雨會在周四中午前後登陸時來到最大，具體來說，會因為颱風穿越台灣本島前後的風向不同有差異，目前預測在登陸前，迎風面的北部、東半部降雨會持續增大，局部山區會有豪雨以上的降雨發生；尤其是東南部的朋友，這次颱風非常有可能在當地登陸，請一定要用最高規格來防颱。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



李至晟分析，在周四下半天颱風過山後，中心強度快速減弱而且開始偏北移動，但因為逆時針環流的關係，西半部的風雨會順著南風到西南風，由最南邊的恆春半島依序往北影響中南部，風雨最大的時間會落在周四下午到周五清晨，期間北部、東半部的降雨會先趨緩。

李至晟說，周五白天隨著颱風登陸中國東南沿海，西半部的風雨也可望進入緩和的階段；到了晚上颱風中心北上到長江口一帶後，影響才算告一段落。

李至晟指出，至於周末，隨著颱風遠離，台灣又會回到秋天常見的東北季風天氣型態，北部、東半部有短暫雨，中南部則是晴午後山區陣雨天氣；冷空氣不強，各地低溫都可望維持在20度以上。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



▲▼周四雨區預報圖。（圖／氣象署）

