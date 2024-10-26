中鹿客運又出包！司機嗆學生「沒舉手敢上車就踹下去」　下場GG了

▲中鹿客運又出包！網友投訴525號公車司機嗆學生「「沒舉手敢上車就踹下去」；客運公司回應將進行懲處。（圖／翻攝靠北中女中）



記者游瓊華／台中報導

中鹿客運又出包！今年6月中鹿客運才爆出駕駛不爽女乘客刷卡不下車，飆罵髒字遭PO網；現又傳出有駕駛竟向學生嗆聲「只有有舉手攔車的人才可以上車，沒舉手的不准上車」，還要「沒舉手的人上車要踹下去」。有網友在臉書社團砲轟現該名司機，客運公司則回應，調閱監視器畫面調查，司機確實沒讓未舉手的學生上車，此行為不妥當，將記過處分。

有網友在臉書社團「靠北中女中」PO文投訴，24日下午、放學時間約5點20分發車的中鹿客運525路公車，車上公車司機廣播，要求每名乘客都要舉手招公車，還嗆「沒舉手的人上車被門夾到就自己負責」、「沒舉手的敢上車，我就把你踹下去」。

中鹿客運則回應，檢視該名駕駛的行車記錄器，確實有說「上車要舉手，沒舉手不會載客」，不過沒有學生投訴的「沒舉手上車的要踹下去」。但也承認，司機確實不讓沒舉手的乘客上車，此行為不妥，已經召回駕駛溝通，記過懲處。

除了不讓未舉手乘客上車外，中鹿客運6月也曾爆出司機因不滿李女按鈴刷卡後，又到站不下車，雙方發生口角後，司機還飆罵女乘客髒話，全程被拍下後上傳網路，引發議論。