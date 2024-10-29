最準經濟學家看好川普！預測他勝選將助美成長　GDP可衝到2.5%

▲「世上最準經濟學家」巴羅預測川普將在下周的總統選舉中勝出。（圖／翻攝自christophe-barraud.com）

記者葉睿涵／編譯

摩納哥被譽為「世上最準經濟學家」的巴羅（Christophe Barraud）預測，美國前總統川普將在即將到來的總統選舉中勝出，共和黨更有可能在11月5日完全掌控國會，而這一結果將為美國經濟帶來短期成長，令美國在2025年的國內生產毛額（GDP）增長到2.1%至2.3%，不過這也有可能引發長期複雜性。

據《紐約郵報》報導，巴羅是證券經紀公司Market Securities的執行長。他曾在過去12年來精準預測美國經濟狀況，更11次被彭博資訊評選為「世界上最精準的經濟學家」。巴羅表示，他的預測是結合博彩市場、民意調查和金融市場等多項指標後得出的結論，而目前最可能的結果是川普與共和黨雙雙在這場選舉中勝出。

巴羅進一步指出，如果川普成功當選總統，且國會兩院皆由共和黨控制，那麼美國2025年的GDP增幅將達到2.1%至2.3%，短期經濟也有望保持增長。不過他警告，美國如果在沒有充分資金來源就減稅，那麼赤字恐將激增。另外，由於關稅是川普經濟計畫的重要一環，因此巴羅認為美國加重關稅的時間將比許多人想像得早，並損害全球經濟成長和長期經濟。

巴羅德也預測，如果川普獲勝但國會勢力分裂，那麼川普的權力將被限制，導致他的經濟政策遭遇障礙，從而迫使他更專注於外交與關稅政策，而這可能會對美國和全球經濟增長造成拖累。反之，如果賀錦麗當選、國會分裂，那麼經濟將會維持現狀，同時也不會帶來任何改變。

即將在11月5日舉行的總統選舉距今已剩下1周。針對即將到來的總統大選，民意調查顯示局勢依然膠著。川普在RealClearPolitics的全國和戰場州民調中領先，但選舉專家利希特曼（Allan Lichtman）看好賀錦麗勝出，而民調專家西爾弗（Nate Silver）則表示，他直覺認為川普有望奪得勝利。