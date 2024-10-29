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報導川普造勢「插播納粹集會畫面」！　美媒MSNBC挨轟

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普的造勢活動，被媒體拿來跟納粹集會相提並論。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普27日在紐約市體育館「麥迪遜廣場花園」（Madison Square Garden）舉行造勢大會，但美國媒體MSNBC播報此事時，竟然使用了一段1939年德國納粹集會的畫面，引發輿論砲轟。

在這段爭議片段中，MSNBC似乎把川普造勢與納粹集會相提並論，主持人兼=《華盛頓郵報》專欄記者凱普哈特（Jonathan Capehart）說，「在那個地方舉行的狂歡，尤其令人不寒而慄，因為在1939年，支持另一名法西斯領袖、阿道夫．希特勒的2萬多名支持者，也擠滿了（麥迪遜廣場）花園，參加所謂的『親美集會』。」

MSNBC另一檔節目的主持人布里辛斯基（Mika Brzezinski）也說，川普造勢大會把「仇恨正常化」，並且警告「這是導致法西斯主義的過程」。紐約州民主黨眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）宣稱，川普造勢不是普通的競選活動，「要讓人們明白，這些都是迷你版的1月6日（國會暴動）集會，我認為這是很重要的。」

《紐約郵報》指出，在今年的競選活動中，民主黨致力塑造出正向、團結、歡樂的政黨形象，賀錦麗卻批評川普是「法西斯主義者」，MSNBC更把川粉與納粹、美國前總統與歷史上最大怪物互相比擬。這種說法格外空洞，令人質疑MSNBC的糟糕營運，甚至抨擊該媒體「煽動」選民。

▲▼ 川普在紐約造勢，梅蘭妮雅、馬斯克到場支持。（圖／路透）

▲川普在紐約造勢，梅蘭妮雅、馬斯克都到場支持。（圖／路透）

網友們指出，川普造勢大會「充滿來自各行各業的人」，包括保守派、改革派、東正教徒、身穿穆斯林罩袍的女性，「根本不像是納粹集會。MSNBC真是丟臉。」擔任造勢嘉賓之一的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也抨擊，MSNBC是「地球上的人渣」。

94歲大屠殺倖存者、曾經待過奧斯威辛集中營（Auschwitz）的沃茨基（Jerry Wartski）等猶太選民也有出席。他上周拍片公開支持川普，「因為他是一個好人（mensch）。」

昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）新聞倫理學教授博加杜斯（Ben Bogardus）認為，由於大選接近，言論已經達到狂熱程度，像是MSNBC這樣的媒體正在「模糊」意見評論與新聞報導的界線。儘管MSNBC原本的意圖，可能是想讓觀眾了解類似集會的歷史脈絡，但過度使用煽動性影像，卻傷害了新聞媒體的信譽。

 
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