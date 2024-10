報導川普造勢「插播納粹集會畫面」！　美媒MSNBC挨轟

▲川普的造勢活動,被媒體拿來跟納粹集會相提並論。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普27日在紐約市體育館「麥迪遜廣場花園」(Madison Square Garden)舉行造勢大會,但美國媒體MSNBC播報此事時,竟然使用了一段1939年德國納粹集會的畫面,引發輿論砲轟。

在這段爭議片段中,MSNBC似乎把川普造勢與納粹集會相提並論,主持人兼=《華盛頓郵報》專欄記者凱普哈特(Jonathan Capehart)說,「在那個地方舉行的狂歡,尤其令人不寒而慄,因為在1939年,支持另一名法西斯領袖、阿道夫.希特勒的2萬多名支持者,也擠滿了(麥迪遜廣場)花園,參加所謂的『親美集會』。」

MSNBC is facing fierce backlash for using Nazi rally clips during its coverage of Donald Trump’s historic campaign event at Madison Square Garden on Sunday. https://t.co/tbN7qyoEZT pic.twitter.com/rJrQjU4uot