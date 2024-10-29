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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

續追國發基金　黃國昌酸：進行「具法學美感」調查委員會給全台看

▲▼台灣民眾黨政策會針對近期重大政治議題發布最新民調，民調結果顯示「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」。出席人員包含：台灣民眾黨秘書長周榆修、立法委員黃國昌、立法委員林國成、台灣民眾黨發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

憲法法庭25日判決國會改革法案多數違憲，立院國民黨團總召傅崐萁日前痛批，不會依據大法官要求憲法。立院民眾黨團總召黃國昌29日也酸說，民眾黨會進行未被宣告違憲的調查委員會跟聽證程序，讓全台看看，受邀者愛來不來、來了不提資料且滿口謊言都沒關係，「這樣具有中華民國《憲法》法學美感的調查委員會，我們會實際操作一次給全台看！」

關於國會改革法案，國民黨團目前是拒絕修法、不配合綠色大法官，而民眾黨態度為何？黃國昌29日上午出席民眾黨記者會時回應，國民黨是一個自主的政黨，國民黨團做什麼決定，民眾黨團只能表示尊重；而民眾黨團的立場非常清楚，對於憲法法庭判決讓台灣民主到退，讓賴清德可以當「超級大總統」，讓行政獨裁越來越嚴重，弱化台灣國會監督制衡功能，感到非常非常非常遺憾。

黃國昌提及，民眾黨不會因此而畏懼，更不會因此退縮，該做的事還是要做，至於什麼叫「該做的事」，這次憲法法庭未針對「調查委員會」宣告違憲，聽證程序也沒宣告違憲，因此民眾黨先前針對國發基金投資及弊案所要求成立的調查委員會，會繼續往前邁進，依照還沒被宣告違憲的調查委員會運作跟聽證程序舉行聽證。

黃國昌酸說，「我們就按照大法官所設定的遊戲規則，舉行國會調查委員會跟聽證程序，到時讓全台人民看看，按照大法官設定規則舉行聽證，受邀的人愛來不來沒關係，來了以後不提資料也沒關係，滿口謊話、胡說八道也不會有任何處罰，這樣具有中華民國《憲法》法學美感的調查委員會，我們會實際操作一次給全台人民看！」就看最後結果出來會是什麼。

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民眾黨黃國昌憲法法庭賴清德調查委員會國發基金

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