台灣金聯新董座呂政璋　王鴻薇掀黑料：父弟挪公款欠5千萬逃亡中

▲王鴻薇痛批，台灣金聯董座內定呂政璋沒金融背景，年薪卻高達4百萬。（圖／王鴻薇臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣金聯資產管理公司現任董事長施俊吉任期至2026年才屆滿，但傳出行政院已核定將由前雲林縣農業處長呂政璋接任。國民黨立委王鴻薇今（29日）晚間對此表示，台灣金聯的成立就是協助金融機構解決不良資產，而呂政璋自己家族幫金融機構製造不良資產，「這樣的人事任命不是正好印證請鬼拿藥單嗎？」

王鴻薇指出，台灣金聯歷位董事長均有金融背景，例如將卸任的施俊吉董事長，不但是臺大經濟學博士、教授，過去也擔任金管會主委、公平會委員、台灣證券交易所董事長、行政院副院長等國家金融重要首長位子，另一位鄭明華董事長，成功大學企管碩士，擔任過第一銀行風控管理中心副總、也歷任過台灣中小企業聯合輔導基金會監察人、中小企業信保基金董事等要職，實務上的歷練也是碾壓呂政璋。

王鴻薇批，金融界質疑，呂沒有金融界或銀行經歷，而且年資也跟幾位前任完全沒得比，誇張的是，之前賴清德中意呂政璋出任農業金庫董事長，因為呂的父弟害農業金庫大筆呆帳被退貨，沒想到賴清德還是把呂放上了台灣金聯的董事長位置上。

王鴻薇直言，呂政璋出身於製造金融不良資產的家族，其父呂清涼及胞弟呂政諺因涉及挪用青松樂活科技農業公司公款跳票案，正棄保潛逃中，農業金庫在該案中，替青松公司擔保5000萬元，等於呂政璋家族積欠農業金庫5000萬元，「我就問，這樣的人選還敢酬庸下去，民進黨政府以為金融界眼都瞎了嗎？」

王鴻薇嘆，台灣金聯董座酬庸也不是新聞，過去蔡英文的表姐林美珠也無金融資歷，因為引起非議，林美珠當一天董事長就閃辭，但林好歹擔任過勞動部長，家族也沒有欠債錢逃的例子，仍然知道人言可畏，迅速請辭，「然而呂政璋『三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長』這種堪稱金融界酬庸奇葩，實在是令人大開眼界。」