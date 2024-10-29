「台南最淫貪官」陳凱凌已遭褫奪公權　懲戒法院判免議

▲前台南市經發局長陳凱凌涉貪遭判處褫奪公權5年定讞後，懲戒法院對他判決免議。（圖／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統賴清德的愛將、台南市前都發局長陳凱凌，在任內購屋詐貸296萬元，還收賄近200萬元並接受性招待。最後遭判刑6年5月、褫奪公權5年確定。陳凱凌遭監察院彈劾後送懲戒法院議處，懲戒法院評議後決定將他判處撤職、停止任用4年，但因他已遭褫奪公權確定，懲戒法院認為再判撤職並無實益，因此改判處免議。可上訴。

台南地檢署2022年底接獲線報，隨即搜索當時仍在任的陳凱凌辦公室及相關處所，其居所查扣現金新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元現金等證物，檢察官訊問後當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見獲准。隨後檢方於隔年3月間偵查終結，檢方認為陳凱凌在辦理「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案」時，收受廠商現金180萬元，並接受性招待、喝花酒等，收受不正利益13萬7,200元，另外他也在購屋時詐貸296萬元，還有相當數額的不名財產等，還發現他用賄款4萬9千元買情趣娃娃，檢方因此提起公訴。

陳凱凌一審遭判刑8年，上訴二審後，今年1月間高等法院台南分院改將他判刑6年5月、褫奪公權5年。他上訴最高法院，但又在今年4月間撤回上訴，全案因此定讞。

監察院在案發後也展開調查，認為陳凱凌涉嫌貪污索賄、不法超貸、洗錢、違反利益衝突迴避、財產申報不實及濫用首長職權，罔顧法紀，敗壞官箴，因此在去年11月中對他提出彈劾，送懲戒法院議處。

懲戒法院於29日宣判，經過合議庭評議後，認為陳凱凌違失行為，嚴重敗壞公務員風紀，影響社會風氣及民眾觀感，重挫政府廉能形象，決定將他判處撤職並停止任用4年。不過合議庭也指出，陳凱凌已經遭判褫奪公權5年確定，判決確定後立即生效。且依照相關公務員法令規定，他已不得被任用為公務員，任用後應予免職，褫奪公權的法律效果相當於《公務員懲戒法》中最重之「免除職務」懲戒處分。因此懲戒法院認為再將他判處撤職、停用，已經沒有實益，本件已無懲戒處分的必要，最後判處免議。