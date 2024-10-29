康芮恐成穿心颱！2氣象專家一致認為「全台這天放假機率高」

▲康芮颱風路徑預測。（翻攝自國家災害防救科技中心）

圖文／鏡週刊

今年第21號颱風「康芮」（國際命名KONG-REY），對台灣威脅逐漸增大，週四、週五（10月31日、11月1日）將影響最劇，至於是否會放颱風假，氣象專家賈新興認為，以現有的資料顯示，週四全台停班停課（颱風假）機率相當高；天氣風險公司氣象部經理吳聖宇也表示，週四、週五這2天，各地都會有機會放到颱風假。

秋颱康芮來勢洶洶，各國預測預估會成為穿心颱。氣象專家賈新興表示，從AI模式及世界各國模式預估，康芮颱風往台灣逼近機率高，關鍵在於北轉的角度與時機，路徑有3大可能信，包含由花東交界登陸貫穿台灣；或是從恆春半島穿越後北轉；第3種狀況則是沿著巴士海峽西行後再北轉，但無論是一種都對台灣陸地天氣有相當巨大的威脅。

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賈新興表示，以影響時程來說，週四將是康芮颱風影響台灣最明顯的時候，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。

針對是否會放颱風假，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，根據目前的預報颱風將直接登陸，屆時應該各地都會有機會放到颱風假，尤其是週四、週五這2天。

另外，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮認為，現在各國路徑平均看來是會從花東到恆春半島登陸機率較大，但不確定性還是很高。



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