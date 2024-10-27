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快訊／大雷雨突襲！升級豪雨警報　東北季風報到變天再轉濕

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風有持續增強為中颱趨勢。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

繼上周潭美颱風與東北季風共伴效應發威，造成大規模或劇烈豪雨，中央氣象署表示，今（27日）晚至明天（28日）東北季風再度增強，北部及東北部轉為有局部短暫陣雨的天氣，今天深夜10時許並針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續至10時30分止；另外也升級豪雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，高雄地區有局部大雨發生的機率。

氣象署預報，今晚至明天除了降雨機率高，大台北及東北部地區也容易出現較大雨勢，至於花東地區也有零星短暫雨，中南部及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，南部山區雨勢會較大些。氣溫部分，北台灣及馬祖天氣轉涼，高溫約23至25度，其他地區及澎湖、金門仍有27至30度，感受舒適溫暖，至於各地低溫約22度。

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今年第21號輕度颱風「康芮」，今天下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1280公里的海面上，有持續增強為中度颱風趨勢，以偏西轉西北的方向朝台灣東方海面前進，預計30日至11月1日會對台灣的天氣造成影響，至於各地影響的程度有待持續觀察。

▼大雷雨夜襲！高屏升級豪雨特報。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▼康芮颱風轉彎北上將影響台灣天氣。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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