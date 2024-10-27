花蓮規模5.3地震　氣象署：0403餘震仍持續中

▲18:21花蓮市發生規模5.3「極淺層地震。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今(27日)傍晚發生芮氏規模5.3地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該起地震屬於0403花蓮地震的餘震序列，「0403餘震仍在持續當中。」

今天傍晚6時21分花蓮縣花蓮市發生芮氏規模5.3地震，震央在花蓮縣政府北北東方3.0公里處，深度17.7公里，屬於極淺層地震。

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吳健富表示，該起地震為花蓮0403餘震序列，0403餘震還在持續中，參考921地震經驗，真正餘震延續時間長達3年以上，比較密集為3到6個月內，不過花蓮0403能量累積相當快，西部陸地地震比較慢，0403餘震結束要看是否回復到背景值，一個月發生多少地震、規模為何，但目前花蓮0403餘震仍在很高能量釋放當中，所以會三不五時發生規模4或5以上餘震，台灣就是個多震區域，不管哪個地方，都會有地震，平常做好防震準備。

氣象署地震測報中心也說明，10月27日18時21分於花蓮縣花蓮市發生規模5.3地震，深度17.7公里，對花蓮縣發布「地震速報」國家級警報，此地震為0403花蓮地震的餘震，震央與主震距離約17公里。

氣象署指出，由於主震規模7.2所產生的破裂長度推測逾60公里以上，破裂區域地層需要較長時間進行應力調整，提醒民眾隨時做好地震防災準備，以應對可能發生的地震搖晃。