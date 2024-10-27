中埔8震！國家警報連2發「最快6秒發出」　30年內類似地震不常見

記者李姿慧／台北報導

嘉義中埔今下午1個多小時內連8震，其中最大一起為芮氏規模4.9，氣象署連發二次國家警報，其中最快僅6秒就發出。氣象署表示，該震央半徑15公里內過去30年的歷史地震中，僅2018年7月2日曾發生規模4.7和4.5地震，規模4.5以上地震並不常發生。

氣象署地震測報中心技正林祖慰表示，嘉義中埔今下午偵測到8起有感地震，其中有3起顯著有感，包括芮氏規模4.8、4.5、4.9，另有5起小區域地震，最大一起地震為下午2點56分55秒發生規模4.9地震，深度僅5公里，嘉義中埔一連串地震，成因與菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞擠壓有關，向西較脆弱地方破碎處傳遞能量，預計未來一周，還有可能發生規模4以上地震，提醒民眾做好防震，隨時準備注意安全。

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▲嘉義中埔地震成因為菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞擠壓，能量傳到西部破碎處。（圖／氣象署提供）

氣象署下午也連續發布兩次國家警報，包括下午14時19分發生芮氏規模4.8地震，針對嘉義縣、嘉義市、彰化縣、雲林縣、台南市發布國家警報，下午14時56分發生規模4.9地震，也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市發布國家警報。

林祖慰表示，「這次國家警報發送速度算快，最快的6秒鐘就發送出去，規模4.9地震也僅花7秒就發出國家警報。」

▲氣象署對下午嘉義中埔地震連發兩起國家警報。（圖／氣象署提供）

林祖慰指出，針對這次嘉義中埔地震震央半徑15公里，蒐集過去30年歷史地震，規模4.5以上地震沒有像東部那麼多及頻繁，過往30年在震央差不多位置發生的地震，為2018年7月2日，曾發生規模4.7和4.5地震活動。

林祖慰表示，1941年中埔大地震發生位置在今天中埔地震上方一些，但因距今有83年時間，雖有學者專家提出警訊，但目前氣象署無法做地震預測，呼籲民眾務必做好防震準備、提高警覺，下午地震當地民眾感受深刻，畢竟比較不常發生規模4.8和4.9地震，因此西部民眾感受到會相當緊張，提醒留意防震，接下來一周發生仍可能規模4以上機率高，會不會超過規模4.9，沒有資料可以預測。

▲氣象署地震測報中心技正林祖慰。（圖／ETtoday直播）