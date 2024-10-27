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康芮颱風「周四、五靠最近」　氣象署：通過台灣東方海面機會大

▲▼康芮颱風預測路徑及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風預測路徑及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風逐步進逼，氣象署表示，周二(29日)起康芮逐漸北轉，朝台灣東部海面前進，北轉角度決定影響台灣程度，目前估計朝台灣東方海面通過機會較大；周四和周五距離台灣最近，各地降雨機率高，北部、基隆北海岸及宜蘭留意局部大雨或豪雨。

中央氣象署在氣象粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，康芮颱風目前位在菲律賓呂宋島東方海域，朝西北西方向移動；周二起康芮逐漸北轉向台灣東部海面前進，北轉角度決定對台灣影響程度，目前估計朝台灣東方海面通過機率較大，各地降雨視颱風路徑強度變化而定，預報不確定性大，要留意最新天氣預報。

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氣象署提醒，康芮颱風周三接近台灣東方海面，周四、周五距離台灣最近，周三到周五迎風面的北部、宜蘭留意大雨或豪雨，

未來天氣變化趨勢，氣象署說明，周一至周二東北季風增強，北部、宜蘭地區整天多雲有雨、溫度稍降，大台北及宜蘭地區降雨時間較長、範圍較廣，局部地區雨勢較大；花東地區亦有零星降雨，中南部天氣維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

周三起颱風外圍環流接近及東北季風持續影響，氣象署表示，迎風面雨勢增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭有大雨發生的機率，其他地區轉為多雲，南部及中部山區仍有午後陣雨。

氣象署強調，周四、周五(11月1日)這兩天颱風距離台灣最近，各地降雨機率高，尤其北部、基隆北海岸及宜蘭地區須留意局部大雨或豪雨，其次在花東、中南部山區亦有局部短暫陣雨發生。周六、周日颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但東北季風仍持續影響，迎風面的北部、東半部仍有降雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，南部地區及中部山區須留意午後陣雨。

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