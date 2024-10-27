康芮颱風不排除海陸警齊發　再西偏成57年來首個11月登陸秋颱

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風路徑持續西修，預計周二增強為中度颱風進逼，氣象署預測，康芮周四和周五最靠近，颱風中心可能從東北角近海通過，超過半個台灣都會在暴風圈內，不排除發布海陸警，其中海警可能在周三左右；若路徑再西偏，則不排除登陸，將是睽違57年在11月登陸台灣的颱風。

中央氣象署預報員張承傳表示，根據下午最新路徑預報，康芮颱風路徑又更往台灣西修，明天將轉西北西，再轉西北前進，預計周二將增強為中度颱風，周四和周五最靠近台灣，因此雨量預測上修，北部、東北部有大雨或豪雨。

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張承傳指出，若依照下午最新路徑，康芮颱風將朝台灣東北角近海北上通過，因暴風半徑將達280公里，颱風中心快碰到陸地，「依照這條路徑來看，超過半個台灣都會在暴風圈內，海警發布機率大，時間可能在周三左右，但仍要看康芮颱風的速度，何時發布海警，明天會比較明朗，陸警也不排除。」

張承傳進一步表示，若未來康芮颱風路徑更持續往西修正，颱風中心就不排除登陸，而一旦康芮颱風直接登陸台灣，將是自1967年「吉達」颱風後，睽違57年在11月登陸台灣的颱風。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，張承傳說明，明後兩天受東北季風，北部、東北部有局部短暫雨，大台北、東北部有局部較大雨勢，花東降雨零星，中南部多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；周三受東北季風和颱風外圍環流影響，北部、東北部降雨更多，基隆北海岸、大台北、東北部有局部大雨，東半部雨範圍也擴大，其他地方多雲到晴，午後南部和各山區有局部短暫陣雨。

周四和周五將是康芮颱風靠近時刻，颱風中心可能從東北角近海掠過，若在西偏不排除登陸，張承傳表示，周四、周五北部、東北部整天有陣雨，並有局部大雨或豪雨，東部、東南部、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地方有零星短暫陣雨；周六颱風遠離，將恢復東北季風天氣型態，雨勢明顯減少。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，明天受東北季風影響，北部、東北部轉涼，明天到周三高溫降至24到26度，周四、周五回溫一點，高溫26度，周六和周日東北季風影響約26度上下；中南部受颱風影響，周三到周五高溫降到27到30度，其他時間高溫可超過30到31度，低溫各地約21到24度。