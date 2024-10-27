快訊／國家警報響！7縣市豪大雨特報　大雷雨襲2地

▲7縣市豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今(27日)下午14時53分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，並同步對屏東縣山區發布山區暴雨災防告警。另氣象署也對7縣市發布豪大雨特報，其中屏東縣和恆春半島升級為豪雨。

氣象署下午14時53分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括屏東縣、高雄市，持續時間至16時，提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署對屏東縣沙漠溪海神宮、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪飛龍瀑布群發布山區暴雨災防告警，警戒區域包括屏東縣內埔鄉、瑪家鄉、三地門鄉、霧台鄉，持續時間至16時53分。

氣象署表示，相關區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，提醒民眾留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署下午15時20分也針對7縣市發布豪大雨特報，其中屏東縣、恆春半島升級為豪雨。氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，台南、高雄地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨特報

影響時間：27日下午至27日晚上

＊豪雨：屏東縣、恆春半島

＊大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市