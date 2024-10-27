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冒雨近2000人參加公益路跑　大量補給站展現在地熱情

▲近2000人冒雨參加關山鎮公益路跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲近2000人冒雨參加關山鎮公益路跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

週休二日在台東縣關山有場『愛在關山原鄉好米公益路跑』活動，26日晚間提前在關山國小操場舉辦選手之夜。雖然受到颱風外圍環流的影響不時出現降雨，但前來參加的選手和家屬們仍開心的採買美味小吃、逛市集和欣賞臺上精彩節目表演。27日上午六時起鳴槍起跑陸續進行21公里勇士組、10公里獵人組和5公里的悠活組，沿途超多的補給站讓選手吃喝玩樂一次收集，大夥開玩笑表示運動後的熱量又胖回去。

來自各地愛好路跑的選手近2000名報名參加27日在關山進行的『OK RUN2024愛在關山原鄉好米公益路跑』活動，關山鎮長彭成豐表示，關山雖然是全國「鄉鎮」中是人數最少的「鎮」，但是關山人絕對展現出最高度的熱情來歡迎各地的好朋友，從補給站的規模就可以看出來，21公里設置有11個，連5公里都有4個。彭成豐指出，希望大家在路跑時不是全力想拼速度、奪名次，而是可以趁此機會好好感受關山擁有的青山綠水、秀麗景緻，更可以用實際行動來「消費」關山的好物。

彭成豐表示，此次在路跑規劃的補給站除了熱情展現還希望推銷關山農特產品，不只有烤全豬，還有香煎蘿蔔糕、烤香腸、山粉圓枸杞湯、花生豆腐、一口飯糰、咖啡、芋頭糕、糯米釀等琳瑯滿目、應有盡有。關山鎮農會總幹事邱美玲說，關山無污染的環境出產的稻米品質有口皆碑，農民的用心栽培管理，讓今年的稻米品質競賽中獲得全國「銀牌」的肯定。

主辦路跑的OK忠訓國際表示，舉辦公益路跑已經是邁入第6年了，希望藉由路跑活動不只培養運動風氣還可以來原鄉做愛心、促進當地經濟可謂一舉數得。

21公里路跑也吸引不少藝能界愛好運動的藝人參加包括劉至翰、田家達、謝忻、張晏塵等報名參加，現場「星光閃閃」選手們也把握合照的機會。雖然天空下起雨但選手們還是穿著雨衣、撐傘努力完成這場賽事，過程中也出現許多父母推著嬰兒車讓寶貝在雨中一路陪伴，共同完成難忘的愛在關山公益活動。

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