台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

▲行政院長卓榮泰今（26日）視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（26）日赴台東視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，要求交通部鐵道局在秉持同仁安全為上的原則下，務必克服萬難，讓雙軌電氣化工程如期在116年10月優先達成第一階段「台東－知本」雙軌通車的目標，並於123年8月完成四階段通車，屆時台北到台東的行車時間將縮短至3.5小時，花蓮到高雄更僅需3小時。

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫的路線全長162.5公里，並全面採雙軌化，同時因應極端氣候變遷對環境造成的影響，特別提高鐵路橋的高度，避免豪大雨造成溪流水面高漲，溢淹軌道。

本工程預計116年10月優先達成第一階段台東－知本雙軌通車目標，並於123年8月完成四階段通車，屆時自強號及區間車可分別縮短交會等待時間，最長達12分鐘及45分鐘，台北到台東行車時間可縮短至3.5小時，花蓮到高雄的行車時間也可縮短至3小時。

卓榮泰表示，交通部長陳世凱及鐵道局長楊正君已說明這項工程在施工上所面臨的困難與挑戰，包括：必須在多個路段同時施工；許多施工地點位處偏遠，不僅交通不易到達，人力與物料亦較難補充；以及氣候因素影響甚鉅等，但他認為「通常有意義的事情都比較困難」，請交通部鐵道局秉持同仁安全為上的原則，務必掌握工期、克服萬難，讓工程能夠如期完成。

卓榮泰強調，為落實賴清德總統宣示「均衡台灣」的理念，政府積極推動北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、澎金馬等區域的區域治理及基礎建設，而花東地區屬於適合民眾享受「慢經濟」生活型態，未來花東地區鐵路雙軌電氣化完工後，將有助增加遊客造訪花東意願，推升地方觀光產業，使花東成為均衡台灣的指標。

卓榮泰提到，凱米颱風過後，他多次前往花蓮勘災及視察災後重建狀況，雖未來到台東，但各相關部會已持續掌握台東相關災後復建需求，同時中央也已核定1億9819萬元災後復建經費予台東縣政府。

另外，針對山陀兒颱風災後復原，台東縣長饒慶鈴希望由中央補助5億元的清淤預算，卓榮泰表示，地方民意代表都很支持這項提案，因此中央會儘量籌措相關經費，並儘速與饒縣長溝通說明，屆時也請地方政府提高工作效率，在汛期來臨前完成相關清淤工作。卓榮泰強調，唯有中央地方通力合作，才能將人民承受災害的痛苦降到最低。

面對極端氣候挑戰，卓榮泰說，政府過去透過前瞻基礎建設計畫，以及投入8年8百億元經費，推動許多防洪治水計畫與建設，而凱米及山陀兒颱風過後，政府也立刻檢討全台治水建設效益，因此明（114）年度治水預算編列551億元，較今（113）年增加159億元，希望針對治水工程進行系統性與長遠性規劃，並在有急迫需要的地方優先推動，以強化整體防災韌性，降低未來可預見災害的影響。