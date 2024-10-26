　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

▲▼行政院長卓榮泰今（26日）視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今（26日）視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（26）日赴台東視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，要求交通部鐵道局在秉持同仁安全為上的原則下，務必克服萬難，讓雙軌電氣化工程如期在116年10月優先達成第一階段「台東－知本」雙軌通車的目標，並於123年8月完成四階段通車，屆時台北到台東的行車時間將縮短至3.5小時，花蓮到高雄更僅需3小時。

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫的路線全長162.5公里，並全面採雙軌化，同時因應極端氣候變遷對環境造成的影響，特別提高鐵路橋的高度，避免豪大雨造成溪流水面高漲，溢淹軌道。

本工程預計116年10月優先達成第一階段台東－知本雙軌通車目標，並於123年8月完成四階段通車，屆時自強號及區間車可分別縮短交會等待時間，最長達12分鐘及45分鐘，台北到台東行車時間可縮短至3.5小時，花蓮到高雄的行車時間也可縮短至3小時。

卓榮泰表示，交通部長陳世凱及鐵道局長楊正君已說明這項工程在施工上所面臨的困難與挑戰，包括：必須在多個路段同時施工；許多施工地點位處偏遠，不僅交通不易到達，人力與物料亦較難補充；以及氣候因素影響甚鉅等，但他認為「通常有意義的事情都比較困難」，請交通部鐵道局秉持同仁安全為上的原則，務必掌握工期、克服萬難，讓工程能夠如期完成。

卓榮泰強調，為落實賴清德總統宣示「均衡台灣」的理念，政府積極推動北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、澎金馬等區域的區域治理及基礎建設，而花東地區屬於適合民眾享受「慢經濟」生活型態，未來花東地區鐵路雙軌電氣化完工後，將有助增加遊客造訪花東意願，推升地方觀光產業，使花東成為均衡台灣的指標。

卓榮泰提到，凱米颱風過後，他多次前往花蓮勘災及視察災後重建狀況，雖未來到台東，但各相關部會已持續掌握台東相關災後復建需求，同時中央也已核定1億9819萬元災後復建經費予台東縣政府。

另外，針對山陀兒颱風災後復原，台東縣長饒慶鈴希望由中央補助5億元的清淤預算，卓榮泰表示，地方民意代表都很支持這項提案，因此中央會儘量籌措相關經費，並儘速與饒縣長溝通說明，屆時也請地方政府提高工作效率，在汛期來臨前完成相關清淤工作。卓榮泰強調，唯有中央地方通力合作，才能將人民承受災害的痛苦降到最低。

面對極端氣候挑戰，卓榮泰說，政府過去透過前瞻基礎建設計畫，以及投入8年8百億元經費，推動許多防洪治水計畫與建設，而凱米及山陀兒颱風過後，政府也立刻檢討全台治水建設效益，因此明（114）年度治水預算編列551億元，較今（113）年增加159億元，希望針對治水工程進行系統性與長遠性規劃，並在有急迫需要的地方優先推動，以強化整體防災韌性，降低未來可預見災害的影響。

▲▼行政院長卓榮泰今（26日）視察「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」。（圖／行政院提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

攜國民黨青年團齊走同志遊行　藍委陳菁徽籲：保障同志族群生育權利

響應同志遊行　民眾黨倡議《人工生殖法》修法「為愛創造更多希望」

台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

攜國民黨青年團齊走同志遊行　藍委陳菁徽籲：保障同志族群生育權利

響應同志遊行　民眾黨倡議《人工生殖法》修法「為愛創造更多希望」

台北-台東僅需3.5小時　卓榮泰：116年底起花東鐵路雙軌化通車

已報名新北市長選戰！　蘇巧慧：黨中央對初選機制會有最好決定

總統國情報告不得規範內容　黃國昌：賴清德自己在總統府講就可以了

蕭美琴現身同志大遊行　「台灣天空的彩虹是世界最耀眼的光芒」

推憲法訴訟法修法？　黃國昌：民眾黨會勇敢推出相關改革法案

顧立雄以「國際法」判斷中共軍演　馬英九：誠意與善意才是問題關鍵

接受BBC中文專訪首談伴侶許家蓓　吳沛憶：想愛就愛不用管性別

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

玻璃門窗貼膠帶可以防颱？　內政部實測：不防爆也不抗風

大谷翔平50轟紀念球大巨蛋展出？　蔣萬安回應了

想看周杰倫還有一線生機？　蔣萬安：跟主辦溝通釋出查扣的黃牛票

美公告638億元3項對台軍售　國防部曝一系統：經烏俄實戰驗證

立院三讀都更條例修正　放寬老屋容積認定估27萬戶受惠

中信兄弟封王！賴清德發文祝賀　自爆：持續在總統府等「他們」來

黃國昌曾說若全違憲「心中世界會崩壞」　他列合憲條文：民進黨救了他

「立院被綠司法拔成無牙老虎！」　朱立倫轟：將嚴審大法官人事案

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

前花蓮縣長王慶豐驚傳離世　享耆壽91歲

嚴格把關大法官同意權！　藍委：不該過的一個都不會通過

國會改革違憲　他轟大法官民主之恥

文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

更多熱門

相關新聞

外籍鐵馬女騎士體力耗盡　暖警伸出援手

外籍鐵馬女騎士體力耗盡　暖警伸出援手

台東縣大武分局森永派出所警員郭彥成日前執行勤務時，見一名騎單車的外籍女子神情疲累，郭員主動關懷協助。

環保志工群英會移師花蓮　卓榮泰承諾有機會就來

環保志工群英會移師花蓮　卓榮泰承諾有機會就來

台東深夜「白衣妹詭笑」獨坐雨中　警火速查訪：無蹤影

台東深夜「白衣妹詭笑」獨坐雨中　警火速查訪：無蹤影

舊香蘭遺址走讀　助外地民眾認識當地生活

舊香蘭遺址走讀　助外地民眾認識當地生活

自備容器！台東回收年度最終場

自備容器！台東回收年度最終場

關鍵字：

行政院卓榮泰台東

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面