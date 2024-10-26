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台東深夜「白衣妹詭笑」獨坐雨中　警火速查訪：無蹤影

台東深夜少女獨坐雨中濕身露詭異微笑　警方周邊查訪竟查無此人

▲少女深夜獨坐雨中露詭異微笑，民眾驚慌報警。（圖／翻攝台東大小事）

文／CTWANT

台東25日晚間因大雨滂沱，卻出現一幕令人毛骨悚然的畫面，1名少女全身濕透，獨自在傳廣路與更生路的路口坐著，面對鏡頭露出詭異的微笑，瞬間引發網友們的熱烈討論與恐慌，警方在接獲報案後，迅速趕至現場查訪，卻並未發現該名少女的蹤影。

事件的起因是1位台東網友在社交平台「台東大小事」上發佈1張照片，照片中少女穿著米色襯衫和長褲，雙手抱膝坐在科技執法欄桿下，面對鏡頭的微笑令人不寒而慄，在當時的大雨中，這樣的畫面顯得格外陰森，原PO隨即在文章中發問，「有人認識這妹妹嗎？外面下著大雨在更生路傳廣路口。」

隨著這則消息的傳播，許多網友也紛紛留言，「不是！看起來也太恐怖了」、「這有點可怕啊」、「希望她已經平安回家」、「可以幫她報警嗎？」等評論充斥著帖文，許多網友對少女的安危表示擔心，認為這樣的情況非常不尋常，甚至有人建議報警以尋求協助。

隨後，台東警分局馬蘭派出所的副所長温威龍對此事做出回應，表示針對社交平台上反映的情況，警方已派員前往現場及周邊地區進行查訪，但並未發現該名少女的存在，提醒民眾，如遇到可疑情況，應立即撥打110或089-226492報警，以確保安全。

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