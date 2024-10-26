救台東觀光「自由行住宿補助破8成」　交長：再加碼5千萬元

▲台東著名地質景觀「利吉惡地」地質公園，也是國家第一級保護區。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403強震連帶影響台東觀光，觀光署接連祭出自由行住宿補助方案，帶動人流。行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱今日前往台東，視察著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。陳世凱表示，台東2.0振興方案自由行補助執行率超過8成，交通部再核定5000萬元，共計至2.1億元。

觀光署指出，利吉惡地被譽為「利吉月世界」，擁有「台東地質國寶」之稱的利吉混同層，為全國第5座地質公園，也是國家第一級保護區，具有極高的地質科學價值。此次視察的主要目的是評估利吉惡地的保護措施和管理現況，並探討如何在保護脆弱地質生態的同時，提升觀光資源的可持續性發展。

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▲行政院長卓榮泰（左二）與交通部長陳世凱（左三）前往台東視察。（圖／觀光署提供）

卓榮泰今日聽取觀光署長周永暉簡報，報告利吉惡地資訊站修建歷程、未來願景，並推動觀光圈在地產業發展。陳世凱也指示，利吉惡地的旅遊景點與地質保護達到平衡，以維護珍貴的自然景觀為前提，促進當地經濟發展永續觀光。

陳世凱表示，未來持續透過改善周遭交通設施與加強旅遊服務，吸引更多國內外遊客前來欣賞這片獨特的地質奇觀，進一步推動東部地區的觀光產業發展。

▲行政院長卓榮泰與交通部長陳世凱等人前往台東視察觀光。（圖／觀光署提供）

觀光署推動台東2.0振興方案，其中自由行不分平假日補助1000元優惠。陳世凱指出，該方案產生相當大的迴響，住房率提高，預算1.6億元執行率超過8成，交通部已再核定5000萬元，共計至2.1億元。

農業部林業及自然保育署補助辦理「利吉社區活動中心空間改善及周遭環境營造」，預計今年底前完成。觀光署表示，將提升利吉惡地的知名度與國際影響力，透過社區空間活化提升旅遊服務，成為在地經濟發展的關鍵基地。

▲台東著名地質景觀「利吉惡地」地質公園。（圖／觀光署提供）