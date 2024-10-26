台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

▲淨灘活動共清出101.65公斤海廢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提倡海洋環境維護觀念，台東縣環境保護局26日在台東市國際地標段岸際海灘地舉辦「攜手淨灘 用愛守護環保」淨灘活動，共計170人參與，清理出57.48公斤一般垃圾、39.07公斤資源垃圾及5.10公斤菸蒂，此外，活動中結合菸蒂不落地宣導，現場設置手作菸桶創意競賽，環保局期望藉此活動傳遞正確的環境保護觀念，讓民眾在每次的淨灘中深植守護環境的理念，讓東部海岸的美景得以永續綻放。

台東縣政府表示，湛藍優美的海岸線每年吸引許多旅客造訪，如此美麗的岸際，需要大家一起共同來維護，並以愛護自家環境的心來努力，養成垃圾不亂丟的好習慣，守護海洋環境，並呼籲大家可至「海岸淨灘認養系統」：https://ecolife2.moenv.gov.tw/BeachCleanup/ ，申請海岸認養及淨灘活動，為海岸清潔維護盡一份心力，共同實踐聯合國永續發展目標(SDGs)中的第14項「保育海洋生態」目標。

參加民眾指出，假日帶孩子及同仁一起參加淨灘活動，意義非凡，在沙灘上有不少塑膠瓶、鋁罐、廢棄紙張等，很多都是日常生活垃圾，讓孩子自行將垃圾撿起並分類，是很好的環保教育行程，更重要是讓孩子能在成長的過程中學習尊重大自然，對於環境教育的實踐，下次有關於環保維護的活動，願意再帶孩子及社團一起參與，一起愛護這片美麗的島嶼。

台東縣環保局表示，環保局將持續與台東縣各海岸管理單位投入資源清理海岸，同時也鼓勵民眾踴躍響應淨灘行動外，更應從生活中落實減塑行動，實行源頭減量，透過公私協力合作共同為海岸盡一份心力，解決海岸廢棄物問題，並期達到淨海、知海、近海及進海目標，還給大自然一個乾淨的海洋。