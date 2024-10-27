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日本眾議院選舉今投開票！結果最晚明晨揭曉　恐掀變天風暴

▲▼日本第50屆眾議院選舉27日進行投開票。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第50屆眾議院選舉27日進行投開票。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨總裁石破茂本月初就任首相後，旋即在短時間內宣布解散眾議院，並於今（27）日「速戰速決」進行第50屆眾議院大選（總選舉）投開票，針對465個席次進行改選，晚間8時（台灣時間晚間7時）進行開票，預估將於深夜或明（28）日凌晨揭曉結果，此次大選攸關自民黨與公民黨的執政聯盟是否能維持過半席次。

根據日媒《共同社》、《日本放送協會》，在「事前投票」（期日前投票）於25日截止以後，27日在日本國內4萬5000處投票所進行第50屆眾議院選舉，針對單一選區（小選舉區）289個席次、政黨比例代表選區176個席次，總共465個席次進行改選，共有1344人登記參選，其中有314名女性登記，創下歷來最多女性參選的紀錄。

此次眾議院選舉是繼2021年10月以來，時隔3年後再度舉行，也是依照人口比例改變而重新劃分眾議院單一選區「10增10減」以後的首次選舉，包括東京都、神奈川縣等增加選區，而廣島縣、新潟縣等則是減少選區。

此外，石破茂內閣本月1日起上路以後，才經過26天就進行眾議院選舉投開票，也是創下二戰以後的最短紀錄。

▲▼日本第50屆眾議院選舉27日進行投開票。（圖／達志影像／美聯社）

▲選民必須親筆寫下候選人的姓名與政黨或組織名。（圖／達志影像／美聯社）

此次眾議院選舉的投票率也比上次略有降低。日本總務省指出，日本全國投票率截至上午11時只達10.45%，比起3年前的眾議院選舉還要低0.87%；而截至25日的事前投票，也只有1643萬人參加，比起上一次還要減少19萬人。

報導分析，此次自民黨與公民黨所組成的執政聯盟，是否能夠維持過半數的233席，成為眾所矚目的焦點，因為自民黨目前在派閥與政治獻金等問題，面臨立憲民主黨等多個在野政黨嚴厲批判，加上日本近年節節攀升的物價，以及今年夏季的「令和米荒」，選民們將評價過去3年岸田政府的表現。

▲▼石破茂成為自民黨總裁與日本首相後，自民黨與公民黨組成的執政聯盟是否能取得過半席次，成為關注焦點。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂成為自民黨總裁與日本首相後，自民黨與公民黨組成的執政聯盟是否能取得過半席次，成為關注焦點。（圖／達志影像／美聯社）

《日本新聞網》、《讀賣新聞》選前進行封關民調，發現自民黨面臨苦戰的單一選舉區數較先前增加，而比例代表則可能從3年前的72席掉到只剩50多席，顯示自民黨若想要單獨在眾議院取得半數以上的席次，恐怕較為困難，而立憲民主黨則有可能從之前的98席大幅增加40席。

因此，日媒《產經新聞》指出，石破茂若是想要維持自民黨政權，恐怕得尋求如何籌組執政聯盟。

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