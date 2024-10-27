地球極端氣候！富士山初冠雪10月底「竟還沒來」　創130年最晚紀錄

▲富士山去年10月5日迎來「初冠雪」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近年來全球氣候極端異常，就連日本的富士山直到今年10月底，山頂仍未觀測到積雪，當地氣象觀測人員都感嘆相當罕見，確定將創下當地自從1894年開始觀測紀錄富士山積雪狀況後，130年來富士山山頂「最晚降雪」的紀錄。

根據日媒《讀賣新聞》、《日本放送協會》，從歷年來的慣例來看，只要富士山的夏季結束，在經過數周以後，平均能在10月2日觀測到山頂開始積雪，然而今年富士山的「初冠雪」，直到10月都已經快進入尾聲，昨（26）日卻仍未見山頂積雪跡象，確定將創下山梨縣甲府地方氣象台1894年（明治27年）成立以來，130年最晚降雪紀錄。

甲府地方氣象台位於山梨縣甲府市，距離富士山頂約40公里，每年在秋冬交替之際，由氣象台的員工透過肉眼觀測富士山頂是否出現「初冠雪」（一年中過了夏季最高溫後，山頂首度因積雪變白），不過一旦甲府市區或山區附近被雲層遮掩，也是有可能無法觀測到富士山的初冠雪。

甲府地方氣象台分析，這是因為今年異常高溫炎熱，比起往年平均溫度還要高的氣溫仍在持續當中，才會造成富士山直到今年10月底仍未迎來初冠雪。

據悉，過去創下最晚觀測到富士山初冠雪的紀錄，分別是2016年、1955年的10月26日，去年（2023）的初冠雪為10月5日、前年（2022）初冠雪為9月30日。