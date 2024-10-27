日本小型飛機降落時「衝出跑道」直墜山崖！　驚悚畫面曝光

記者羅翊宬／編譯

日本宮城縣今（27）日上午在一座丘陵上的機場舉辦飛行展，豈料一架小型雙座單引擎飛機在降落時，卻疑似因為速度過快，導致飛機衝出跑道，最後甚至直接墜落山崖底，幸好此次意外並無造成任何人員傷亡。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，位於宮城縣栗原市瀨峰的「瀨峰飛行場」27日舉辦例行性的飛機展示活動，豈料上午11時15分一架由美國飛機製造商西斯納（Cessna）生產的小型飛機，在降落時卻疑似因為速度過快，導致機體卻衝出跑道末端，最後還一度跌落至山崖底。

主辦單位立刻報警求救，幸好40多歲的駕駛和副駕駛自行逃脫成功，至於來參觀飛行展的旅客則未受傷。消防單位則指出，該架飛機在墜落山頂以後，疑似出現漏油現象。

目前警方正針對此次事件著手進行調查。

據悉，瀨峰飛行場於1977年設立，2008年宮城內陸地震與2011年冬日本大地震時，曾是協助救災活動的重要據點，平常則是用來進行直升機的操縱訓練。