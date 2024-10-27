蘇丹內戰「驚傳屠村」至少124人遭虐殺！　遺體裹布擺滿地

▲蘇丹村莊伊爾西雷哈遭到攻擊，上百位村民喪生。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，最新流傳影片顯示，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）25日攻擊東部傑濟拉州（Al Jazira）的村莊阿爾西雷哈（Al Sireiha），在當地屠殺100多位村民，遺體被裹上毯子，擺滿了整個庭院。

根據畫面，在阿爾西雷哈，村民在死者遺體旁走來走去，或者哀悼與祈禱。掌鏡人說，「這些是阿爾西雷哈的烈士，超過100個人。」RSF民兵聲稱，蘇丹國家軍隊（SAF）已經逃離當地，他們粗暴抓著年邁村民的鬍子狠狠羞辱，或者嘲笑逃亡的村民，命令他們學羊「咩咩叫」。

除此之外，附近另一座村莊塞菲塔（Safeita）的農作物也被燒毀，14位平民死亡之後，舉行了聯合葬禮。

The #RSF , funded by the #UAE, committed a massacre in the village of Al-Sariha, east of Al-Jazeera State, resulting in the deaths of over 100 civilians according to current reports, with many injuries among the village residents.



What is happening to the people of Al-Jazeera… pic.twitter.com/bYZEtAaEvs — Mahmoud Hassan (@AL_70o0T_) October 26, 2024

前線志願者組織「瓦德馬達尼抵抗委員會」（Wad Madani Resistance Committee）成員塔里克（Mohamed Tarek）說，「我們目前接獲的死亡人數是124人，不過由於通訊中斷，我們還無法證實這個數字，或者死亡人數是否上升。」他指出，還有很多平民受傷，卻因為沒有醫護人員，或者設備齊全的醫院，未能獲得醫療協助。

此外，影片裡拍攝的受害者都是男性，令外界擔憂當地女性的處境。蘇丹打擊婦孺暴力部門的負責人伊沙克（Suilaima Ishaq）說，「現在可以確認的是，光是在一座村莊，就有17名女性被攻擊，包括3名護士。這個（實際）數字可能要高得多，但由於缺乏服務和通訊中斷，很難監測。」

Local volunteers say at least 124 civilians were massacred in the farming village of Al Sireiha in the eastern parts of Sudan’s Al Jazira state.



The attacks come after the RSF’s most senior commander in Al Jazira defected to the army.https://t.co/5Eol6drY8i pic.twitter.com/T34FVPMyiN — Sky News (@SkyNews) October 26, 2024

伊沙克指控，RSF把性暴力當作戰爭武器， 一方面攻擊女性，一方面加深男性落敗的處境。他透露，自從去年RSF入侵傑濟拉州以來，該單位核實了26起性暴力案件，最年幼的受害者年僅6歲，最年長的34歲，其中6起案件，更導致受害者懷孕。

蘇丹內戰2023年4月爆發以來，政府軍、準軍事部隊持續爭奪國家領土，導致至少15萬人在衝突中喪生，1000多萬人、也就該國1/5人口流離失所。RSF多名高階指揮官近期叛逃之後，對傑濟拉州的多座村莊展開攻擊，但RSF相關機構否認參與針對平民的暴行，並且宣稱影片裡的遇襲對象，都是戰鬥武裝份子。