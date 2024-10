蘇丹內戰「驚傳屠村」至少124人遭虐殺！　遺體裹布擺滿地

▲蘇丹村莊伊爾西雷哈遭到攻擊,上百位村民喪生。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今,最新流傳影片顯示,準軍事組織「快速支援部隊」(RSF)25日攻擊東部傑濟拉州(Al Jazira)的村莊阿爾西雷哈(Al Sireiha),在當地屠殺100多位村民,遺體被裹上毯子,擺滿了整個庭院。

根據畫面,在阿爾西雷哈,村民在死者遺體旁走來走去,或者哀悼與祈禱。掌鏡人說,「這些是阿爾西雷哈的烈士,超過100個人。」RSF民兵聲稱,蘇丹國家軍隊(SAF)已經逃離當地,他們粗暴抓著年邁村民的鬍子狠狠羞辱,或者嘲笑逃亡的村民,命令他們學羊「咩咩叫」。

除此之外,附近另一座村莊塞菲塔(Safeita)的農作物也被燒毀,14位平民死亡之後,舉行了聯合葬禮。

