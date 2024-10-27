蘇丹內戰「驚傳屠村」至少124人遭虐殺！　遺體裹布擺滿地

▲蘇丹村莊伊爾西雷哈遭到攻擊，上百位村民喪生。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，最新流傳影片顯示，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）25日攻擊東部傑濟拉州（Al Jazira）的村莊阿爾西雷哈（Al Sireiha），在當地屠殺100多位村民，遺體被裹上毯子，擺滿了整個庭院。
根據畫面，在阿爾西雷哈，村民在死者遺體旁走來走去，或者哀悼與祈禱。掌鏡人說，「這些是阿爾西雷哈的烈士，超過100個人。」RSF民兵聲稱，蘇丹國家軍隊（SAF）已經逃離當地，他們粗暴抓著年邁村民的鬍子狠狠羞辱，或者嘲笑逃亡的村民，命令他們學羊「咩咩叫」。
除此之外，附近另一座村莊塞菲塔（Safeita）的農作物也被燒毀，14位平民死亡之後，舉行了聯合葬禮。
The #RSF , funded by the #UAE, committed a massacre in the village of Al-Sariha, east of Al-Jazeera State, resulting in the deaths of over 100 civilians according to current reports, with many injuries among the village residents.— Mahmoud Hassan (@AL_70o0T_) October 26, 2024
What is happening to the people of Al-Jazeera… pic.twitter.com/bYZEtAaEvs
前線志願者組織「瓦德馬達尼抵抗委員會」（Wad Madani Resistance Committee）成員塔里克（Mohamed Tarek）說，「我們目前接獲的死亡人數是124人，不過由於通訊中斷，我們還無法證實這個數字，或者死亡人數是否上升。」他指出，還有很多平民受傷，卻因為沒有醫護人員，或者設備齊全的醫院，未能獲得醫療協助。
此外，影片裡拍攝的受害者都是男性，令外界擔憂當地女性的處境。蘇丹打擊婦孺暴力部門的負責人伊沙克（Suilaima Ishaq）說，「現在可以確認的是，光是在一座村莊，就有17名女性被攻擊，包括3名護士。這個（實際）數字可能要高得多，但由於缺乏服務和通訊中斷，很難監測。」
Local volunteers say at least 124 civilians were massacred in the farming village of Al Sireiha in the eastern parts of Sudan’s Al Jazira state.— Sky News (@SkyNews) October 26, 2024
The attacks come after the RSF’s most senior commander in Al Jazira defected to the army.https://t.co/5Eol6drY8i pic.twitter.com/T34FVPMyiN
伊沙克指控，RSF把性暴力當作戰爭武器， 一方面攻擊女性，一方面加深男性落敗的處境。他透露，自從去年RSF入侵傑濟拉州以來，該單位核實了26起性暴力案件，最年幼的受害者年僅6歲，最年長的34歲，其中6起案件，更導致受害者懷孕。
蘇丹內戰2023年4月爆發以來，政府軍、準軍事部隊持續爭奪國家領土，導致至少15萬人在衝突中喪生，1000多萬人、也就該國1/5人口流離失所。RSF多名高階指揮官近期叛逃之後，對傑濟拉州的多座村莊展開攻擊，但RSF相關機構否認參與針對平民的暴行，並且宣稱影片裡的遇襲對象，都是戰鬥武裝份子。
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