蘇丹內戰局勢加劇！　聯合國警告：準軍事部隊正包圍西部首府

▲蘇丹北達佛省（North Darfur）首府法希爾（El Fasher）已被準軍事組織包圍。圖為法希爾附近Zamzam難民營的婦女和嬰兒。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國26日警告，蘇丹準軍事武裝團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）正在包圍西部達佛地區（Darfur）唯一一個他們尚未攻佔的首府城市法希爾（El Fasher），若爆發嚴重衝突恐怕對當地80萬居民造成「毀滅性後果」。蘇丹內戰2023年4月爆發迄今已經一年。

據美聯社引述聯合國說法，與此同時，RSF敵對的正規軍蘇丹武裝部隊（Sudanese Armed Forces）「似乎正在進行駐紮」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯再次呼籲RSF與政府部隊避免在北達佛省與其首府法希爾周邊交戰。

杜雅里克表示，由於兩方的軍事將領們正在爭奪權力，導致蘇丹內戰已持續一年並引發「空前危機」。她強調，外國支持者無視聯合國試圖協助結束蘇丹內戰的制裁，持續助長衝突，「這麼做是非法且不道德的，必須停止」。

▲來自達佛地區（Darfur）的一個難民家庭2023年7月逃難至鄰國查德邊境。（圖／路透）

聯合國人道事務協調廳（OCHA）26日表示，過去兩周以來，法希爾周邊的緊張局勢和衝突已經導致4萬人流離失所，並造成部分平民傷亡，現今局勢「實質上已經切斷了對法希爾的人道主義援助通道。」

OCHA解釋，法希爾是通往達佛其他區域的重要地點，包含了來自鄰國查德的援助物資運送路徑，以及通過蘇丹東北海岸的蘇丹港（Port Sudan）的一條北部路線。

OCHA透露，目前有十幾輛裝載著拯救12萬2000人的援助物資卡車，被困在鄰近的北部省份達巴（Al Dabbah），「在無法保障路線安全的情況下，他們無法前往法希爾。」杜雅里克說，古特瑞斯的蘇丹問題個人特使正在與敵對各方進行接觸，試圖緩和緊張局勢，「各方必須允許平民哀安全離開法希爾，前往更安全的地區」。