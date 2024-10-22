俄貨機墜毀「炸出火球」　竟是誤擊友軍！機上無人生還

▲ RSF戰士跟飛機殘骸自拍 。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘇丹上空一架俄羅斯貨機被準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）射彈擊落，機上人員全數罹難，戰士誤以為擊落敵機，還在機體殘骸旁開心自拍慶祝，殊不知其實是誤擊友軍。

根據《太陽報》，這架俄製伊留申Il-76型運輸機（Ilyushin Il-76T）在持續內戰的蘇丹西部墜毀，爆出巨大火球。社群媒體曝光的影片中，RSF戰士還在起火燃燒的機體殘骸旁自拍慶祝。

RSF allegedly shot down a UAE cargo plane by mistake



The Rapid Support Forces (RSF) claimed to have shot down an aircraft used as a bomber by the Sudanese army in the Malha region of North Darfur at around 04:00 today.



However, the wreckage belonged to an Ilyushin-76 and one… pic.twitter.com/lFt23zlS3r — Clash Report (@clashreport) October 21, 2024

這架飛機雖由俄羅斯製造與操作，實際上疑似是為阿拉伯聯合大公國工作，而阿聯長期空運武器支持RSF。墜機現場還發現疑似俄籍機組員的證件，顯示其身分與一家阿聯企業有關。

2名死者為格拉諾夫（Viktor Granov）及塞利瓦内茨（Anton Selivanets），皆為飛機工程師。俄國駐蘇丹大使館表示，正與當地政府聯絡並調查事件細節。

俄國航空Telegram頻道Aviatorshchina發文指出，「今早這架運輸機被RSF誤擊，據該部隊指揮官Ali Rizkallah說法，他的部下使用制導導彈擊落一架『埃及安托諾夫』，被埃及軍方用作轟炸機，後來才意識到他們擊落的是伊留申Il-76，正從阿聯運送援助物資至查德的阿姆賈拉斯（Amdjarass）」。

蘇丹去年爆發內戰以來，RSF與政府軍持續交火，鄰國查德已成為武器中轉站，武器走私到查德後再運往RSF控制區。俄羅斯在這場衝突中曾為雙方提供支持，企圖擴大在非洲影響力。