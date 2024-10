俄貨機墜毀「炸出火球」　竟是誤擊友軍！機上無人生還

▲ RSF戰士跟飛機殘骸自拍 。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

蘇丹上空一架俄羅斯貨機被準軍事組織「快速支援部隊」(RSF)射彈擊落,機上人員全數罹難,戰士誤以為擊落敵機,還在機體殘骸旁開心自拍慶祝,殊不知其實是誤擊友軍。

根據《太陽報》,這架俄製伊留申Il-76型運輸機(Ilyushin Il-76T)在持續內戰的蘇丹西部墜毀,爆出巨大火球。社群媒體曝光的影片中,RSF戰士還在起火燃燒的機體殘骸旁自拍慶祝。

RSF allegedly shot down a UAE cargo plane by mistake



The Rapid Support Forces (RSF) claimed to have shot down an aircraft used as a bomber by the Sudanese army in the Malha region of North Darfur at around 04:00 today.



However, the wreckage belonged to an Ilyushin-76 and one… pic.twitter.com/lFt23zlS3r