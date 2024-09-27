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蘇丹內戰15萬死！政府軍「猛轟首都」重奪領土　17月以來最大攻勢

▲▼2024年9月26日，蘇丹政府軍從競爭對手快速支援部隊（RSF）手中奪取首都部分地區後，首都喀土穆（Khartoum）上空升起濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀土穆（Khartoum）上空26日升起濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，至少15萬人在衝突中喪生，1000多萬人、也就該國1/5人口流離失所。政府軍26日針對首都喀土穆（Khartoum）發動猛烈砲擊與空襲，試圖奪回內戰初期丟失的大部分首都領土，也成為衝突爆發17個月以來，收復失土的最大規模行動。

BBC與路透社引述目擊者說法報導，蘇丹首都圈，也就是喀土穆、北喀土穆（Bahri）及恩圖曼（Omdurman）地區發生猛烈轟炸，影片顯示天空飄著濃濃黑煙，爆炸聲也在背景響起。

政府軍宣稱已經跨越尼羅河（Nile）上方多座橋樑，進入競爭對手、也就是準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）控制地區，後者卻宣稱已經擊退政府軍。外媒目前無法獨立核實雙方說法。

▲▼ 蘇丹實際領導人、陸軍參謀總長布林漢（Abdel Fattah al-Burhan）在聯合國大會發表演說 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布林漢在聯合國大會發表演說 。（圖／達志影像／美聯社）

蘇丹實際領導人、陸軍參謀總長布林漢（Abdel Fattah al-Burhan）在聯合國大會表示，和平取決於RSF是否願意結束佔領、放下武器。他質疑國際社會為何沒有協助對抗RSF，還指控多國「為了自己的政治與經濟利益，（向RSF）提供資金與傭兵」，並且誓言打敗對方。

除了內戰以外，RSF還被指控在蘇丹西部達佛（Darfur）展開針對非阿拉伯人的種族滅絕，導致當地暴力橫行，人道主義危機嚴峻。該組織否認上述指控，領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）也在聯合國大會播放的預錄影片中重申，部隊對於全國停火抱持開放態度。

▲▼蘇丹2023年4月15日爆發內戰至今，短暫停火期間，民眾湧入麵包店買食物。（圖／達志影像／美聯社）

▲短暫停火期間，民眾湧入麵包店買食物。（圖／達志影像／美聯社）

蘇丹內戰被聯合國形容為「世上最嚴重的人道主義危機之一」，迄今至少15萬人死亡，1000多萬人流離失所，其中一半都是孩童。該國部分地區陷入嚴重飢荒，如今又爆發霍亂疫情，過去一個月已有430多人病死。聯合國呼籲「立刻」採取行動，以保護平民，並且結束戰鬥。

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