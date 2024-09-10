「市場遭砲擊」釀91人死傷！　蘇丹準軍事團體被控屠殺平民

▲ 蘇丹數千萬人因戰亂逃離家園。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北非蘇丹東南部森納爾市（Sennar）一處繁忙的市場8日遭武裝組織砲擊，造成至少21死70傷。醫界指控，這是對平民的「大屠殺」，而蘇丹軍方在事發前一天才拒絕聯合國派遣國際部隊保護平民的提議。

BBC報導，蘇丹醫生網路（Sudan Doctors Network）指出，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）應為這起攻擊負責，譴責他們對平民發動屠殺。

蘇丹政府軍與RSF去年4月爆發內戰以來，雙方都被控對平民犯下暴行，可能構成戰爭罪及反人類罪，至今有數千人喪命，逾千萬人被迫逃離家園，成為全球最嚴重人道主義危機之一，由沙烏地阿拉伯和美國從中斡旋的幾輪和平談判都未能結束衝突。

RSF控制蘇丹首都喀土穆（Khartoum）、科爾多凡省（Kordofan）及達佛（Darfur）大部分地區，被控在科爾多凡省將性侵當成戰爭武器，及對馬撒利特人（Masalit）和其他非阿拉伯社區犯下種族清洗。

RSF今年6月在森納爾省占領更多土地，目前未能從軍方手中奪下森納爾城。分析指出，8日遇襲的森納爾省靠近衣索比亞及南蘇丹，因農業產量豐富，具有重要戰略意義。